El cambio drástico que se hizo Dalú: ¡Fans quedan atónitos! / Debate

A través de Instagram, Dalú, ganadora de la última edición de “La Academia”, compartió un par de fotografías en las que se aprecia el espectacular cambio físico que ha logrado en poco más de dos años.

La intérprete de “10 minutos” subió a su perfil una imagen del 2018 en la que aparece con semblante serio y sobrepeso, y la comparó con una instantánea más reciente, donde luce sonriente, y con una figura mucho más delgada y tonificada.

“Probablemente eliminaré este post, pero solo quería empezar este viernes compartiéndoles algo que de repente me sigue impactando, a veces trabajamos tanto que se nos olvida detenernos a recordar todo lo que hemos logrado. Así que detente unos minutos y valora todo tu esfuerzo, porque todo es un proceso (este post se eliminará más tarde)”, escribió la artista de 25 años.

En solo unos días, la publicación logró 71,381 me gusta, y en los comentarios muchos “tiburones”, como se conoce a los fans de la cantante, aplaudieron su fuerza de voluntad y su perseverancia. Además, cientos de usuarios le pidieron que no eliminara el collage, ya que podía servir de inspiración para otras personas.

La famosa de 25 años subió este collage recientemente, pero aclaró que piensa eliminarlo (Foto: Instagram @dalumusica)

“¿Por qué eliminar algo tan positivo? Motivas a muchos preciosa”, comentó la usuaria @kenyajaneth.

“A mí me gustaría que no lo borraras porque es una manera de recordar que todo lo que se quiere se puede lograr. Eres una gran inspiración para muchas personas, me incluyo, gracias a ti he aprendido infinidades de cosas”, escribió @sharkunderground.

“No lo elimines. Tú eres mi inspiración y llevo 18 kilos menos: tiburona, te amo”, agregó @yenicastillo_.

“Más que imagen es salud... Y salud por ese logro en tu vida... La disciplina es básica en la vida de un artista en diferentes ámbitos”, indicó el actor mexicano @rafamercadante.

Esta no es la primera vez que la compositora de 25 años publica imágenes de su pasado, y habla del trastorno alimenticio que sufrió durante su infancia y adolescencia.

En junio de 2020 subió a Instagram otra imagen en la que reveló que bajó más de 20 kilos en dos años. En el texto, abrió su corazón y contó que se siente muy orgullosa de llevar ahora unos hábitos más saludables.

Con estas fotografías, subidas a Instagram en junio de 2020, Dalú reveló que sufrió sobrepeso en el pasado, y que se refugiaba en la comida "para llenar vacíos" (Foto: Instagram @dalumusica)

“Esta soy yo, alguien que bajó 24 kilos y no tiene pena en decirlo, de decir que tiene piel flácida en algunas partes del cuerpo, que hay estrías de evidencia por el sobrepeso, que tiene celulitis y muchas otras cosas por las cuales sentirme fea, según la sociedad, según los estereotipos”, comenzó Dalú.

“Yo no veo las ‘imperfecciones’ de mi cuerpo como algo por lo cual sentir vergüenza y esconderlo. Al contrario, es un orgullo que en mi piel suelta y mi celulitis se refleje todo mi esfuerzo, mi disciplina, mi perseverancia, mi fortaleza, mi pasión por lograr todo lo que me propongo sin importar el qué dirán”.

"En mis estrías veo a esa Dalú de antes que no cuidaba su cuerpo ni su salud, que se refugiaba en la comida para llenar vacíos pero que cambió y se quitó todos esos malos hábitos con los que cargó tantos años"

Aunque la autora de “Inquebrantable” confesó entonces que dudó a la hora de subir las fotografías, porque le daba miedo el daño que podían hacer los haters con sus comentarios ofensivos, le pareció más importante motivar con su historia a otras personas que quieran bajar de peso o alcanzar cualquier objetivo.

“Tenía nervios se subir estas fotografías pensando en qué podía llegar el hate a señalar y juzgar. ¿Pero qué creen? Me importa más inspirar y motivar a otros, que vean que tenemos que respetar cada centímetro de nuestro cuerpo, dejar de compararnos y de querer ser [email protected]”, explicó.

En una entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, la famosa de Sinaloa contó que cambió su estilo de vida tras sufrir una relación tóxica. Y aunque al principio lo hizo para tener un mejor aspecto físico, poco después se dio cuenta de que sus nuevos hábitos la hacían sentirse mejor.

“Lo quise hacer por vanidad, quería ponerme otro tipo de ropa, verme mejor, sentirme mejor, y a los meses que empecé a sentir cambios ya no era por cómo me veía, era por la sensación de bienestar que mi cuerpo sentía, me di cuenta que empecé por la razón errónea”.

Dalú eliminó hace meses la publicación que subió en junio de 2020 a su perfil, pero por ahora, y a pesar del aviso, no ha borrado el collage que compartió este mes de enero.