A sus 52 años, Consuelo Duval muestra con orgullo sus arrugas / Revista Fama

Una de las famosas consentidas de la televisión, es sin duda Consuelo Duval, quien llegó el lunes pasado a los 52 años, y muestra con orgullo sus arrugas.

La guapísima comediante nacida en Hidalgo de Parral, Chihuahua, causó emoción y ternura al publicar un video en el que rompe el llanto durante su cumpleaños, mientras mostraba su rostro real, sin gota de maquillaje.

Consuelo Duval no pudo contener las lágrimas de la emoción al ver tantas muestras de cariño en redes sociales con motivo de su cumpleaños, tanto de sus millones de fans, como también de sus amigos, familia y amigos actores, como fue el caso de su partner in crime Eugenio Derbez.

En el video, aparece la guapísima conductora de Netas Divinas grabándose en modo selfie, empezando con la frase “Ya estense”, continuando con una sonrisa de oreja a oreja que marcaba sus arruguitas y hacía sus ojos chinitos de la emoción y felicidad que no pudo ocultar ni un solo segundo durante la grabación.

“Oigan, gracias, gracias, porque desde que me desperté vi tantos, tantos mensajes en el teléfono. Siento tan bonito, me llenan el corazón, y me siento muy afortunada de estar viva, de estar sana, de tenerlos en mi vida, de cada uno de los mensajes que me están mandando”, enfatizó muy contenta.

“Bueno, ando de un chillón. ¡Los amo!, amo a mis chingaderitas con todo el corazón y muchas, muchas, muchas, muchas gracias”, expresó la intérprete de Federica P. Luche.

Todos los programas hablando y en este momento estoy sin palabras ¡GRACIAS, INFINITAS GRACIAS! De corazón, GRACIAS chingaderitas 🙏🏼 amikas, amikos se les ama con todo el corazón ♥️ GRACIAS @_CarlosRivera @OficialYuri @JuanpaZurita @OMARCHAPARRO GRACIAS @eslamascara pic.twitter.com/CuWPfuVUgk — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) December 14, 2020

A sus 52 años de edad recién cumplidos, Consuelo Duval demostró ser una hermosa mujer, no solo por dentro, sino también por fuera, pues, a pesar que no llevaba una sola gota de maquillaje en su rostro, lució espectacular, radiante, y sobre todo con mucha luz que iluminó a sus fans, que reprodujeron su video más de 400 mil reproducciones y likes, así como miles de comentarios felicitándola y demostrándole su amor.

“¡¡¡Hasta me hicieron llorar!!! ¡¡¡GRACIAS!! (Con todo el valor y la fuerza de esta palabra) ¡¡¡ME HACEN MUY FELIZ!!! “, escribió la actriz en la publicación.

De inmediato, celebridades como Eugenio Derbez, Angelique Boyer, Alexis Ayala, Maribel Guardia, Andrea Legarreta, María León, Mané de la Parra, Luz Elena González, entre muchos otros, le dedicaron tiernas palabras a Consuelo Duval.