La inesperada confesión de Eminem sobre su sexualidad / slang.fm

En varias canciones a lo largo de su extensa carrera, Eminem se ha manifestado agresivo con los homosexuales.

Por ejemplo, en Rap God, de su disco The Marshall Mathers LP 2, en donde dice: “Este pequeño niño tiene un aspecto afeminado, tan gay que hasta puedo decir que parece heterosexual (…) Oh sí, ese niño es gay, eso es lo que todos dicen”.

Por este motivo, sorprendió al declarar durante una entrevista los métodos que ha utilizado en el último tiempo para conocer gente nueva. Recordemos que desde su segundo divorcio con Kimberley Anne Scott -en 2006-, poco se sabe de su vida privada.

Al ser consultado por el sitio Vulture sobre su vida amorosa, contó: "Desde mi divorcio he tenido algunas citas pero nada resultó ser lo suficientemente importante como para hacerlo público. Estar en pareja no es algo que me interese últimamente".

Luego le preguntaron si usa Tinder, a lo que respondió afirmativamente, y agregó: "También Grindr. Y solía ir a clubes de strippers, era la manera de conocer chicas, fue interesante para mí durante un tiempo".

Grindr es una aplicación destinada al público gay, bisexual y trans que tiene millones de usuarios, que permite localizar y comunicarse entre ellos. En términos generales, la dinámica es bastante similar a Tinder, pero no es utilizada por heterosexuales. ¿Las palabras de Eminem fueron una confesión o una simple ironía?

El artista norteamericano de 45 años se encuentra promocionando su disco Revival: su último trabajo después de cuatro años. En él hay colaboraciones de artistas como Beyoncé, Ed Sheeran y Alicia Keys. Sin embargo, no tuvo muy buenas críticas desde su lanzamiento.