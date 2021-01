Instagram censura a 50 Cent y esto dijo al respecto contra la red social / El País

Las censuras en las redes sociales continúan. Primero se supo del bloqueo que Twitter les hizo a las cuentas de Donald Trump y de la mexicana, Paty Navidad, ambos por apoyar los disturbios suscitados en el Capitolio y, ahora, Instagram hace lo propio, pero al rapero 50 Cent.

Este viernes, el cantante publicó una captura de pantalla en su feed donde critica duramente a la red social por censurar un post que realizó sobre el movimiento #BlackLivesMatter.

“No sé por qué esto iba en contra de las reglas”, subtituló la publicación mientras cuestionaba a la plataforma propiedad de Facebook.

En la imagen se puede observar que la publicación que fue censurada logró miles de “me gusta”, incluyendo el de la rapera Nicki Minaj.

Por lo pronto, se desconoce la razón del bloqueo, hasta entonces, el rapero ha recibido muestras de solidaridad ante lo sucedido.

Te puede interesar: ¿Un hijo? Belinda y Christian Nodal agrandan la familia

Curtis James Jackson III más conocido por su nombre artístico 50 Cent, es un rapero, compositor y actor estadounidense. Alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de sus álbumes Get Rich or Die Tryin' y The Massacre, ambos de ellos logrando éxito multi-platino.

50 Cent se ubicó como el sexto mejor artista de la década de 2000 según la revista Billboard. La revista también lo ubicó como el cuarto artista masculino más popular y como el tercer mejor rapero de la década por detrás de Eminem y Nelly.