Tras ver su cara deformada, el rostro de The Weeknd vuelve a la normalidad / La Botana

The Weeknd se convirtió en una de las estrellas musicales de 2020 gracias a la publicación de su último disco, Afert Hours. Los premios y las ventas de su trabajo dejaron claro que al público le había gustado, siendo Blinding Lights una de las canciones más radiadas.

Ahora bien, hace unos días asustó a sus fans al aparecer tanto en redes como en su último videoclip con el rostro deformado por el exceso de bótox. ¿Era ese su aspecto actual? Parece que tan solo fue una estrategia publicitaria y que su cara vuelve a verse normal.

O al menos eso es lo que sus seguidores han deducido tras su actividad en redes sociales de los últimos días. Recordemos que en las últimas semanas (y meses), Abel Tesfaye, el nombre real del artista, se había dejado ver en actor públicos con la cara vendada.

En algunas ocasiones incluso se podían intuir magulladuras y moratones bajo el vendaje, algo que muchos atribuyeron a un tipo de look que pretendía llamar la atención de los medios de comunicación. Y vaya si lo consiguió…

Pero lo que nadie esperaba era que The Weeknd hiciera aparición en su último videoclip, Save Your Tears, con una cara totalmente deformada. ¿La razón? Un exceso de bótox por cada una de sus facciones, haciendo que su rostro pareciese una caricatura grotesca difícil de contemplar.

A pesar del susto inicial, muchos apuntaron a una maniobra de marketing más que a una operación de cirugía plástica real. Si a eso sumamos que la protagonista del videoclip se parece mucho físicamente a Selena Gómez, quien salió durante siete meses con The Weeknd para luego abandonarlo de golpe, la atención que se ha llevado este nuevo vídeo musical ha sido inmensa.

No obstate, una publicación en Instagram de The Weeknd hizo que se volviese a hablar de una operación estética real. En ella veíamos al cantante en una selfie con la cara completamente hinchada y desfigurada, igual que en el videoclip. ¿Se ha operado realmente o no?

Esa es la duda que sigue atormentando a sus seguidores aunque las últimas publicaciones que ha hecho en redes parecen tener la respuesta. The Weeknd ha subido a sus stories una fotografía posando en la que, a pesar de tener la cara agachada, se aprecia que sus rasgos son los de siempre.

Además también ha publicado el anuncio de Pepsi que protagoniza de cara a la Super Bowl 2021. The Weeknd será el artista que actuará en el medio tiempo de la final y, para calentar motores, ha protagonizado un spot en el que le vemos llegando al estadio donde cantará, dejando al guarda de seguridad alucinado.

En las imágenes, la cara de The Weeknd se ve sin rastro del bótox, como siempre. Además, un amigo del artista habló con US Weekly y confirmó que su “apariencia” era fruto del “arte escénico”, es decir, del maquillaje.