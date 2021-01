Paty Navidad reta a Twitter y abre una nueva cuenta / Marca

Paty Navidad ha estado envuelta en la polémica en los últimos días, no sólo por su particular opinión sobre la existencia de la Covid, sino porque Twitter decidió cerrar su cuenta por compartir sus pensamientos a través de su plataforma.



La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video mientras está en el aeropuerto sin usar cubrebocas, ya que considera que el uso del mismo es semejante a un bozal, y acompañó la publicación con unas palabras dedicadas sobre lo que llamó censura.

"Los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera", escribió.

Paty Navidad ocupó el espacio en Instagram para añadir que la pandemia es parte de una 'dictadura' en la se está utilizando la tecnología:

"Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, de una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización. Difícilmente la humanidad será́ libre ya que la libertad significa despertar a la conciencia y ser responsables y la mayoría de las personas temen a la responsabilidad, disfrutan del confort y la comodidad de no pensar", señaló.

¡He vuelto! 🔥💫 Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! GRACIAS por quererme y aceptarme como soy. ❤️🙏🏻. pic.twitter.com/ZA8hVvBgmo — Patricia Navidad❤️🕊 (@Patynavidadnew) January 10, 2021

Ahora, la también cantante, no se quedó con los brazos cruzados y decidió abrir una nueva cuenta de Twitter e invitó a sus seguidores a seguirla, lo que generó diversas opiniones.



"Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Que creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA @patynavidadnew Aquí al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí... Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! GRACIAS por quererme y aceptarme como soy ... AMEN sin tilde", escribió.