Suspenden cuenta de Twitter de la actriz Paty Navidad

Foto: Suspendieron cuenta de Paty Navidad en Twitter/ Infobae

Paty Navidad por fin lo logró, al parecer su apoyo a Donald Trump y sus constantes críticas a la red social Twitter pudieron haber sido la causa de que le suspendieran la cuenta en donde ha publicado sus variadas teorías.

Y es que la cuenta de la actriz fue directamente suspendida por la aplicación por “incumplir las reglas de la aplicación”, lo cual pudo haber sido causado por sus constantes comentarios a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también ha tenido su cuenta suspendida aunque sólo por 24 horas.

La actriz mexicana habría dado diversos mensajes en los que criticaba la decisión de Twitter de suspender la cuenta del republicano, acusándolos de ser partidarios de sus rivales y de no respetar la libertad de expresión de Trump.

Paty Navidad también ha sido crítica con temas sensibles como es el caso del COVID-19, pues la actriz ha sido de las que más insisten en que la enfermedad se trata de algo falso y que fue inventado por los gobiernos de diversos países comunistas.

En su último encuentro entre Paty Navidad y los reporteros de espectáculos, la actriz no quiso proporcionar palabras pues según ella, algunas de sus declaraciones han sido manejadas fuera de contexto y terminó por aceptar que no tenía una verdad absoluta y que sus versiones son solamente opiniones:

"Las entrevistas que he dado las utilizan como quieren, pero también estoy en mi derecho de decirles no me sigan tergiversando mis opiniones, porque al final son sólo eso, opiniones, no soy dueña de la verdad absoluta ni ustedes tampoco"

Y es que, en esta ocasión, la actriz afirmó que nunca había dicho que el COVID-19 no existe sino que siempre ha existido pues los virus han estado ahí siempre:

"Nunca he dicho que el COVID-19 no exista, nunca que el coronavirus no exista. He dicho que el coronavirus ha existido siempre, los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos y los parásitos humanos son peores".

Paty Navidad aseguró que sus declaraciones son inferencias que ella saca de sus lecturas y de su propio criterio y afirmó que hay muchos casos de personas que no tienen sentido común y que “deberían cuestionar más de lo que está sucediendo, pues si realmente fuera un virus letal, ya estaríamos muertos todos”:

"Leo, estudio, me informo y al final formo mi propio criterio, tengo mis propias opiniones y algo muy importante que se ha perdido, sentido común, señores. Hay que cuestionar más lo que está sucediendo... si realmente hubiera un virus letal como dicen, ¿no creen que ya nos hubiéramos muerto todos?"

Paty Navidad aseguró que ella no tiene en sus planes ponerse la vacuna del COVID-19, pues no se ha enfermado:

"Esta es una vacuna experimental que sacaron en seis meses, ¿por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? (...)"

Por si fuera poco, la actriz afirmó que no tenía miedo de la respuesta que de las empresas de las redes sociales hacia sus cuentas y afirmó que no va a cambiar sus opiniones ni le preocupaba que la bloquearan o la borraran, cosa que sucedió el día de hoy:

"No me da miedo que me cancelen las cuentas porque sabemos quienes las manejan. Sí van a seguir viendo publicaciones de este tipo".