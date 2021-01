Foto:Aleida Núñez revela que ha sido acosada sexualmente a cambio de trabajo/ Referencia

Aleida Núñez, conocida por su participación en telenovelas como La fea más bella y Por amar sin ley, contó que a lo largo de su carrera ha sufrido de acoso; aseguró que le han hecho propuestas indebidas a cambio de interpretar a algún personaje e, incluso, perdió oportunidades laborales por no aceptar dichas proposiciones.

En una entrevista para el programa Ventaneando, la actriz mexicana indicó que ha recibido "propuestas de todo tipo" que van en contra de sus valores y principios.

"Muchas oportunidades, muy importantes en mi carrera se fueron porque yo no quise aceptar en su momento alguna propuesta que no estaba dentro de mis valores y principios. No me arrepiento porque finalmente yo estoy siguiendo a mi corazón, a lo que yo soy", dijo Aleida Núñez.

Más adelante, la actriz, de 39 años, comentó que no está dispuesta a aceptar cualquier propuesta por obtener un protagónico en alguna producción.

"Sí me gusta vestirme sexy y toda esta situación, eso es independiente a lo que yo valgo como mujer. Cuando una propuesta llega a mi vida que va opuesta a lo que realmente quiero, entonces ahí es cuando no estoy dispuesta a tomar cualquier cosa solamente por tener un protagónico o un trabajo", mencionó.

Industria del entretenimiento

Asimismo, Aleida Núñez aseguró que ha sido decepcionante tener que enfrentarse a dicha situación en la industria del entretenimiento; mencionó que en ocasiones perdió la motivación para continuar con su carrera.

"He tenido periodos de decepción, de depresión, de falta de motivación para seguir porque entonces ahí dices: 'Bueno, entonces a fuerzas tengo que hacer eso para que pueda conseguir algo realmente enfocado a lo que yo quiero o un rol importante en una producción o telenovela'. Es deprimente y me da lastima que sigan pasando esas cosas", dijo.