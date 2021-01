A sus 45 años, Aracely Arámbula impacta con foto sin nada puesto / People en Español

Aracely Arámbula está agradecida con la vida y como un regalo especial a sus fan, o como ella los llama, “Arafamilia”, la actriz de 45 años compartió una fotografía en la que posa completamente desnuda.

A través de su cuenta de Instagram, Arámbula posteó la instantánea en blanco y negro en la que luce su escultural figura, una primera fotografía del 2021.

Para acompañar la foto que ha sido muy bien recibida por sus seguidores, Aracely reflexionó sobre lo que espera para este nuevo año: salud, abundancia y bienestar, recordó que la vida es un regalo que debe ser valorado en todo momento.

“Por un 2021 lleno de SALUD , ABUNDACIA Y BIENESTAR #MiArafamiliabella. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza", dijo.

"No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Les comparto mi primera foto del año con todo el Amor y enorme talento de mi gran y muy querido AMIGO un ser humano muy especial en mi vida @urielsantanafoto QUE EL REFLEJO DE SU CORAZÓN SEA EL RESULTADO DE SUS ACTOS ...!!!”, se lee.

En sus historias posteó algunos momentos de la sesión de fotos a cargo del fotógrafo Uriel Santana, quien también compartió un par de imágenes en las que Arámbula posa sentada.