Así describió Natalia Barulich su ruptura con Maluma

Así se describió Natalia Barulich su ruptura con Maluma / Colombia.com

Mucho se habló sobre la relación sentimental entre Maluma y Natalia Barulich, quienes después de dos años de noviazgo tomaron la decisión de terminar por motivos que fueron revelados meses después de su separación oficial.

Aunque la pareja solía mostrarse más que enamorada, viajando por el mundo y gozando de los triunfos que cada uno obtenía en sus carreras independientes, no todo fue color de rosa los últimos meses de su unión.

Cuando se confirmó su ruptura, en un principio ambos prefirieron no dar declaraciones al respecto, y este es el momento en el que el cantante nunca se refirió públicamente al tema, una actitud completamente opuesta a la de la modelo, quien si decidió pronunciarse en su momento.

"No fue consistente, era cálido, era frío… sentía que estaba viviendo para mi pareja, estaba extrañando mi trabajo, estaba viajando constantemente solo para estar ahí, apoyándolo. Lo amaba profundamente y cuando estás enamorado te ciegan las cosas. No digo que me arrepienta de eso, pero estaba ciega sabiendo que sabía que estaba en una relación tóxica y no había aceptado eso, y no me amaba lo suficiente para para alejarme", expresó en una entrevista internacional.

Poco tiempo después empezaron a surgir especulaciones sobre su supuesta unión con la estrella del fútbol, Neymar, con quien se desconoce si aún está, pues ha sido enfática al asegurar que no desea volver a estar con algún famoso.

Ya ha pasado más de un año desde que la también Dj y el intérprete de "Hawái" tomaran la decisión de decir adiós, sin embargo, recientemente en una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, volvió a hablar del paisa.

Te puede interesar: Aislinn Derbez está de vacaciones en Hawái con su "nuevo novio"

La modelo dejó claro que "fue una experiencia y un romance" que ya quedó en el pasado, sin dejar de agradecer que gracias a su participación en el videoclip oficial de "Felices los 4", muchas cosas en su vida cambiaron.

En medio de su testimonio, describió su ruptura con el cantante urbano, a quien nisiquiera mencionó directamente, con una frase que para muchos fue despectiva y habría dejado en evidencia que la separación no se dio en tan buenos términos.

"Ahora es mi momento, no quiero estar bajo la sombra de nadie", puntualizó, explicando que quiere hacer su carrera como solista, pues tiene "mucha energía, mucho fuego y mucha pasión" por derrochar a sus fans.