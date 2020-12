Actriz de Betty La Fea sufre una anomalía en el seno: Este es su mensaje

Foto: Tras realizarse esta prueba más específica, la actriz tuvo resultados positivos/Ig

Tras realizarse los exámenes habituales, Natalia Ramírez descubrió una anomalía en su seno que la puso en alerta. La intérprete de Marcela Valencia en la telenovela de Yo soy Betty la Fea narró a detalle su experiencia y las acciones que llevó a cabo tras dicho descubrimiento.

“En mi autoexamen mensual no salió nada. Me hice mis exámenes de rutina. En una mamografía tampoco salió nada; luego me hice una ecografía de seno que mandó mi mastologa y [descubrió] una pepita”, explicó Ramírez en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Entonces, me hicieron una biopsia, que era el siguiente paso, donde te hacen [el procedimiento] con una aguja, anestesia y se pone morado”.

Tras realizarse esta prueba más específica, la actriz tuvo resultados positivos. Sin embargo, aprovechó lo ocurrido para dar un mensaje que haga conscientes a las personas de la importancia de una revisión constante para evitar mayores consecuencias si existe cáncer de mama.

Resultados positivos

“Gracias a Dios el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias”, agregó. “Sigo insistencia que el autoexamen, la mamografia, la ecografía; todo lo que nosotras las mujeres tenemos que hacer para evitar el cáncer de mama es indispensable. Esto no está ajeno a ninguna a nosotros y de nosotros, porque también los hombres pueden llegar a tener cáncer de mama. Así que les mando un beso enorme. Por favor cuidémonos”.

Natalia Ramírez pidió que “no bajemos la guardia” y cada mes practicar “nuestro autoexamen” para estar alertas de cualquier detalle extraño en los senos, tal como le ocurrió a la actriz.