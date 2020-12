Aracely Arámbula compara su historia de amor con Luis Miguel con la del "Titanic" / Univisión

Por años, Aracely Arámbula ha preferido guardar los detalles de su historia de amor con Luis Miguel, el padre de sus dos hijos; sin embargo, existe una posibilidad de que su relación sea retratada en la bioserie del cantante, situación que, aunque al principio no era bien vista por la actriz, con el tiempo, su discurso ha ido cambiado y, por primera ocasión, dio a conocer cómo le gustaría que plasmarán en la pantalla chica los años que pasó con el intérprete de La Incondicional.

En entrevista con el programa Ventaneando, la actriz habló como nunca de sus días con El Sol, una relación que describió como espectacular y hasta se animó a compararla con la que protagonizaron Jack y Rose, de la cinta Titanic. ¡Hola!

Sonriente, Aracely recordó cómo fue que Cupido los flechó, aunque no quiso dar detalles: “Es una historia tan hermosa, fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer, sería una historia, así como la del Titanic, yo digo; o ase, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo”, comentó.

Debido a lo importante que resultó para ambos esta relación, la actriz expresa sus ganas de que, en la serie, la trama sea muy apagada a la realidad: “Me gustaría que lo contarán tal cuál es, o sea, yo creo que me correspondería, a mí y a él, o sea, cuando hay una pareja tiene que ser de mutuo acuerdo para sacar las cosas lindas, no sé quién la va a hacer, bueno los escritores y la casa productora, pero espero que lo hagan muy lindo, si es que lo sacan, que lo hagan muy lindo, porque fue una historia espectacular que, si se las cuento, no la creen”.

Aracely continuó revelando que Miguel y Daniel son el resultado de una historia de amor profunda: “Lo único que te puedo decir es que mis hijos nacieron de un amor muy grande, muy hermoso”. La actriz invitó a la reportera a recordar cómo fue Luis Miguel le gritó al mundo que se convertiría en papá, cuando el mayor de los hijos de la actriz, venía en camino.