Vanessa Bryant acusa a su mamá de extorsión

Luego de darse a conocer que Sofía Laine, la madre de Vanessa Bryant interpuso una demanda en contra de su propia hija, la viuda de Kobe Bryant decidió hablar al respecto, al calificar esta acción como "frívola, vergonzosa e inimaginablemente hiriente".

En un comunicado que hizo llegar a 'People', Vanessa aseguró que su madre se quiere aprovechar de la situación por la que su familia está pasando, y las quiere extorsionar. Telemundo.

"Mi madre sigue tratando de encontrar formas de obtener una ganancia financiera inesperada de nuestra familia. La he apoyado durante casi 20 años, y ella nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni fue niñera. Siempre he sido una madre que se queda en casa, y mi esposo y yo fuimos los cuidadores de tiempo completo de nuestra hija", expresó Bryant.

De esta manera, Vanessa aclaró que aunque su madre vivió en una de las propiedades de la pareja, e incluso cuidó algunas veces a sus hijas como lo ha hecho cualquier otro abuelo, nunca hizo algún trabajo para la familia.

"Durante casi dos décadas, arreglamos que mi madre viviera en nuestras propiedades cercanas, sin costo para ella porque había afirmado que no tenía dinero para comprar su propia casa después de su divorcio. Mi esposo y yo pensamos que era mejor para ella no vivir en nuestra casa. Ella cuidaba a nuestras niñas de vez en cuando, como lo hacen la mayoría de los abuelos. No se ocupaba de los asuntos comerciales ni de los gastos", explicó.

Cabe recordar que en la demanda presentada en California, Sofía, de 68 años, le exige un apoyo financiero a su hija bajo el argumento de que trabajó sin paga como "asistente personal y niñera" de la familia.

Laine agrega en la demanda que Kobe, antes de su muerte el 26 de enero, había prometido "cuidar de su suegra por el resto de su vida".

"Desafortunadamente, las promesas de Kobe Bryant no vieron la luz del día, pues él ya falleció, y Vanessa Bryant tomó todos y cada uno de los pasos que pudo para anular y cancelar todas las promesas que Kobe hizo", señala el documento.

Ante esto, Vanessa respondió que Laine ahora está tratando de obtener más dinero del que ella y su esposo gastaron para mantenerla mientras él estaba vivo. "Mi esposo nunca le prometió nada a mi madre, y estaría muy decepcionado con su comportamiento y falta de empatía", declaró.

s, pero aun así intenté, repetidamente, arreglar las cosas con mi madre", concluyó Bryant.