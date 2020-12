Foto: Gabriela Spanic como sirenita deleita en espectacular vestido/ Soy Carmín

La famosa actriz de la telenovela La Usurpadora; Gabriela Spanic ha dejado encantado a toda Hungría durante su participación en el concurso de baile; Dancing with the Stars, en donde quedo en segundo lugar de dicho concurso. Sin embargo, la guapa actriz se despidió por la puerta grande con un espectacular vestido en color verde, llena de brillo y belleza.

Luciendo como la sirenita, al portar su cabello castaño con una tonalidad rojiza, y presumiendo sus encantos en el ceñido y flamante vestido en color verde, Gabriela Spanic demuestra que no solo tiene un gran talento para la actuación, sino también para el baile, destacando como nunca y dando todo de sí, sobre la pista de baile para un país extranjero que ha quedado enamorado de su belleza.

En sus publicaciones de Instagram, Gabriela Spanic presume su esbelta figura en el vestido verde, siendo la última sesión de fotos de despedida, que le dio su estancia el país de Hungría. Pues además de conocer una nueva cultura y nuevas personas, la guapa actriz de telenovelas, deja en muy en alto a la comunidad latina en Europa, confirmando que las mujeres más hermosas son latinas.

Como toda una diva inalcanzable, Gabriela Spanic despide de esta bonita etapa de su carrera, mostrando los tres números que presentaron en la gran final del baile. Demostrando que sin duda, eran los favoritos de la audiencia, pues los movimientos de la villana de telenovelas como Soy Tu Dueña, encendieron la pista de baile al instante, al derrochar tanta gracia y belleza.

Y como era de esperarse, la actriz Gabriela Spanic recibió miles de comentarios, donde sus seguidores la llenan de halagos, además de tomarse el tiempo de escribir un bonito mensaje de agradecimiento por esta nueva experiencia, que sin duda ha marcado su carrera en esta nueva etapa como una mujer mucho más madura, y con una larga trayectoria en la televisión.

"Quise tomarme estos minutos para escribirles antes de salir al escenario. Hoy me siento la gran ganadora de la noche, sin importar cuales sean los resultados. Sé que no soy una gran bailarina, pero su apoyo ha sido tan importante, que me han llevado a sacar la mejor versión de mí".

"Gracias a mi casa @tv2official por pensar en mi para este proyecto, gracias a los técnicos, productores, ejecutivos, directores de arte, vestuaristas, maquilladores, y demás personas involucradas en la realización de @dancingtv2 por llenarme de atenciones y un trato tan respetuoso. Gracias a cada uno de mis compañeros por hacerme sentir que soy una más de ustedes, por llenarme de cariño y fortaleza en los momentos más complejos".

"Gracias a mis fans porque son la verdadera razón por la que llevo 33 años de pie, y seguiré con pasos más firmes que nunca, porque el compromiso con ustedes me obliga a hacerlo. Gracias Hungría, dejaré parte de mi corazón en este país, y me regresaré a casa llena de la satisfacción de sentirme tan amada y querida por ustedes, ese premio es invaluable.Los amo a tiempo. Totalllll".

Demostrando belleza, pero sobre todo humildad, Gabriela Spanic nos deja esperando por más. Y a pesar de que se acaba de despedir de este bonito proyecto. Sus fanáticos, esperan ver más de ella en la pantalla chica, durante el 2021, estando alertas a recibir alguna otra sorpresa por parte de la actriz.