Critican a Alexander Acha por rapear La Guadalupana /

Como es ya una costumbre, cada año al conmemorar el día de la Virgen de Guadalupe, se reúnen varios artistas que, además de cantar "Las Mañanitas", le dedican varios temas musicales mostrándole su devoción. Y siendo una festividad vista por millones de feligreses, nada pasa por desapercibido.

En esta ocasión la interpretación de Alexander Acha, hijo de Emmanuel, dio de que hablar, cuando a la mitad de su interpretación del tema de "La Guadalupana", cambió el ritmo y el tono para empezar a rapearle a la Virgen María. Informador.mx

Tras su presentación en la Basílica de Guadalupe, usuarios de redes sociales lo criticaron con memes. Inclusive lo comparan con la presentación que hizo Itatí Cantoral del tema "La Guadalupana" durante el 2017, donde la también actriz cantó arrastrando una parte del coro con una extraña voz rasposa.

Para muchos la interpretación modernizada de Acha no los convenció, pues él nunca se ha caracterizado por cantar rap.

Entre los comentarios en redes sociales, también hay quien asegura que esta versión moderna de la tradicional canción en honor a la Virgen de Guadalupe no es de reciente creación y ya tiene más de 10 años de existencia.

Y en efecto, en YouTube se puede encontrar la versión "de estudio" de esta interpretación entre Alexander Acha, su papá Emmanuel, e incluso una colaboración del intérprete de hip hop Big Metra.

"Ave María, te suplico cuides de nuestras vidas / Aunque estén vacías o perdidas muchas almas claman calma en estos días / Busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría, pero nada / Mucha gente no sabe que la fe mueve montañas / Que puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha / Llena eres de gracia me iluminas en momentos de desgracia / Madre mía, para ti es mi alabanza" es el fragmento "rappeado" que en la versión original se escucha en voz de Big Metra, pero este 12 de diciembre la retoma el propio Alexander Acha.