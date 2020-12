Miley Cyrus explica la razón por la que se casó y divorció de Liam Hemsworth / El Español

Con la llegada de su nuevo disco, la cantante habló sobre las razones detrás del amor y fracaso en su compromiso.

Ha pasado más de un año de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth dieron fin a su matrimonio en medio de especulaciones de su distanciamiento. Tras el lanzamiento de “Plastic Hearts”, un disco que trabajó tras el incendio de su casa, la cantante estadounidense reveló la razón para tomar la decisión de sellar sus votos y luego, divorciarse a los seis meses. RPP.

En una entrevista con el Show de Howard Stern, Cyrus repasó su larga relación con el actor de Hollywood desde que actuaron en una película y el acontecimiento que terminó por convencerla de que debían considerar estar juntos para siempre: el incendio de su residencia en Malibú, Estados Unidos.

Boda de Miley Cyrus y Liam Hemsworth en 2018

“Estuvimos juntos desde los 16. Nuestra casa se quemó. Habíamos estado como comprometidos, no sé si realmente pensamos que íbamos a casarnos, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú… Si escuchas mi voz pre y después del incendio, son muy diferentes, por lo que el trauma realmente afectó mi voz”, confesó. “Yo estaba en Sudáfrica, así que no pude volver a casa, y mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo”.

Miley Cyrus perdió parte de su vida por dicho acontecimiento: “Tenía tanto y todo se había ido, cada canción que había escrito estaba en esa casa. Cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Así que al tratar de volver a armar eso, en lugar de decir: ‘Oh, la naturaleza hizo algo que yo no podía hacer por mí misma; me obligó a soltarme”.

Según cuenta la artista de 28 años, el traumático suceso la llevó a aferrarse de su pareja y utilizó como comparación al caso de un ciervo que corre hacia un bosque en llamas, pero solo resulta con su propia muerte.

“Te atrae ese calor y yo siendo una persona intensa y no querer quedarme con ese sentimiento él, y no quererme ir, ya sabes, ‘¿Qué podría tener un propósito en esto?’ Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo. Y realmente lo amo y mucho, mucho, mucho y todavía lo hago, siempre lo haré”, reveló.

Sobre su divorcio a los seis meses de compromiso, la protagonista de “Hannah Montana” aseguró que nacieron los problemas en medio de este romance que parecía de nunca acabar. “Hubo demasiado conflicto. Cuando llego a casa, quiero que alguien me ancle. No me dejo llevar por el drama o las peleas”, contó.