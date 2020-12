Foto:Miley Cyrus confiesa si tuvo algún encuentro íntimo con Dua Lipa/ Referencia

Bien, bien, bien, para nadie es un secreto que la cantante Miley Cyrus es particularmente abierta de mente cuando se trata de temas relacionados con sexo, relaciones amorosas, adicciones y demás temas tabú de la sociedad.

La ex estrella de Disney se ha declarado abiertamente pansexual, de ahí que en ocasiones se le haya captado besando a otras chicas.

Ahora, con su más reciente éxito "Prisioner" junto a la cantante Dua Lipa, muchos de sus fans se han preguntado si ellas tuvieron algún tipo de acercamiento íntimo, ante estos cuestionamientos la cantante de "We Can't Stop" no ha dudado en salir a responder tal curiosidad.

A estas alturas, nadie dudaría de que "Prisioner" es una de las mejores colaboraciones del 2020 y un sueño húmedo para los amantes de ambas cantantes, puesto que se trata de dos grandes eminencias del pop de los últimos tiempos.

Lo cierto es que "Prisioner" desde mucho antes de su concepción ya era un triunfo asegurado para la australiana y la estadounidense.

En el video estrenados hace apenas dos semanas podemos ver que ambas féminas explotan su lado más provocativo y salvaje entre ellas, cosa que no es raro en la cantante de "Midnight Sky" pero sí un poco novedoso en la imagen de la cantante de "Break My Heart", a la cual los fans estaban acostumbrados a ver en un modo que, si bien es sensual, no rayaba en lo exuberantemente sexual como sí lo suele hacer Cyrus desde hace unos cuantos años.

El video de "Prisioner" además de revelar a los seguidores de la cantante de "Mother's Daughter" que ha decidió cambiar a un género más punk-rock, se puede apreciar la impresionante química que Miley Cyrus y Dua Lipa tienen entre sí, puesto que ambas se acoplan perfectamente la una a la otra en los movimientos provocativos que hacen. (Miley Cyrus y Dua Lipa sacan su lado más salvaje en su colaboración "Prisoner")

Es debido a los notables acercamientos que hay entre ellas que muchos fans han comentado, tanto en la caja de comentarios del video oficial en YouTube como en las distintas redes sociales, que probablemente sostuvieron algún encuentro sexual, más allá de una simple amistad.

Derivada de la revolución que estalló a partir del estreno del videoclip de "Prisioner", Miley Cyrus se vio en la necesidad de hacerle frente a los cuestionamientos sobre si ella y la cantante de "One Kiss" habían tenido relaciones sexuales anterior a grabar el video.

Impresionante química

En una entrevista en "Howard Stern Show", la actriz de "Peligrosamente infiltrada" reveló que eso no había pasado, no por falta de ganas de parte de ella, sino porque Dua actualmente tiene novio.

"Nosotras no tuvimos sexo, desafortunadamente. Ella tiene novio. Yo estoy soltera y puedo acostarme con quien quiera y me haga sentir bien por primera vez en muchos años", mencionó con completa naturalidad y sinceridad Cyrus.

Ahora con esta información los fans podrán ver saciadas sus especulaciones o quizá muchos seguirán soñando con que estas dos grandes exponentes de la industria pop lleguen a tener algo más que una llana amistad.