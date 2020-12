Poncho Herrera presenta a su nuevo bebé en redes y fans se sorprenden

Estoy muy agradecido con @acnur por el nombramiento como Embajador de Buena Voluntad. Cuenten con mi compromiso para seguir dándole voz y visibilidad a los refugiados, quienes, como todos los seres humanos, merecen vivir en plenitud y libertad.

