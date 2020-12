Arath de la Torre revela que tuvo coronavirus / TVyNovelas

Arath de la Torre, quien recientemente dijo estar molesto por su repentina salida del reality Quién es la máscara, reveló que tuvo miedo de morir tras dar positivo a la prueba de covid-19, pues señaló que la gravedad de los síntomas se presentan de manera diferente dependiendo de cada persona.

En entrevista para el programa Hoy, Arath de la Torre mencionó que pensó en la muerte tras enterarse que tenía el nuevo coronavirus; sin embargo, indicó que por fortuna presentó sólo algunos síntomas.

"Yo sé que a cada persona le da diferente. Lo primero que sentí cuando me lo dijeron fue miedo a morirme. Lo primero que me pasó por la cabeza fue: qué me va a pasar porque no sabemos cómo reacciona el bicho dentro de ti", aseguró Arath de la Torre.

El actor mexicano, de 45 años, indicó que logró recuperarse del virus muy rápido. Agregó que reanudó las grabaciones de su nuevo proyecto de cine, luego de que tuvieran que posponerlo debido a la pandemia.

"Afortunadamente fui asintomático, solamente estuve cansado y perdí el olfato tres días, afortunadamente salí rápido. Mis estudios ya negativos", dijo.

Arath de la Torre indicó que la última prueba, la cual dio negativo, se la realizó hace dos días; además mencionó que ha estado en contacto con Lalo España para darle ánimos, pues el actor de Vecinos dio positivo a covid-19 hace algunos días.

"Tratamos de estar aislados, de ir a nuestro trabajo y regresar, dependen muchísimas familias de nosotros (...) Como conozco mucho a Lalo, es una persona súper sensible que además adoro, le hablé y dije: 'Compadre, lo primero es calmarte, relajarte, tomar las cosas cómo son'", contó.