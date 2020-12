Eleazar ya contaba con antecedentes antes de ser acusado de violencia / bajiomedia.com

Eleazar Gómez actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte por violencia familiar equiparada tras ser acusado de agredir físicamente a su ex novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela .

Sin embargo, ese no es el único proceso legal en el que se ha visto involucrado el actor, pues se reveló que ha estado arrestado en dos ocasiones. De acuerdo con la revista TVyNovelas, el actor ya cuenta con antecedentes penales, pues en diciembre de 2005, estuvo bajo arresto en dos ocasiones en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el medio de comunicación, los hechos sucedieron en menos de 15 días. El primer antecedente se debió a una acusación en la que el actor no pagó la gasolina con la que llenó su carro.

Eso lo llevó a estar bajo custodia de las autoridades del 17 al 19 de diciembre de 2005. De acuerdo con declaraciones de los afectados, "el actor llegó a una gasolinera de Acapulco el 17 de diciembre" y luego "pidió al despachador llenar el tanque de su vehículo y se dio a la fuga sin pagar los 400 pesos del importe".

Los hechos fueron denunciados, por lo que el actor fue detenido y la policía lo llevó a la Secretaría de Protección y Vialidad. Para el 19 de diciembre, "llegó a un arreglo con los denunciantes, quedando libre y totalmente absuelto del delito".

El 29 de diciembre de ese mismo año, Eleazar perdió el control del auto que conducía sobre la Avenida Escénica, en Acapulco, y se impactó contra un taxi. Según la publicación, el actor conducía a exceso de velocidad y puso en riesgo la vida de cuatro personas que viajaban en el vehículo contra el que chocó.

De los cuatro ocupantes, "tres resultaron lesionadas, entre ellas, dos niñas de 7 y 5 años", dijo una fuente sobre el accidente. En aquel entonces, Eleazar tenía 19 años y fue llevado a los separos, mientras que las niñas afectadas fueron trasladadas a la Cruz Roja. El actor aseguró que su auto se quedó sin frenos y eso fue lo que provocó el accidente.

Gómez se hizo cargo de los gastos hospitalarios y de esa manera los afectados no levantaron cargos en su contra. "El taxista, al descubrir que yo era actor, intentó sacarme 40 mil pesos", contó Eleazar, según la revista, "y como no quise llegar a un arreglo luego de que el seguro determinó que su daño era de 16 mil pesos, me llevaron a la delegación de policía". Finalmente pasó dos noches detenido y salió libre al mediodía del 31 de diciembre.

Actualmente, Eleazar Gómez permanece en el Reclusorio Norte donde enfrenta un proceso legal por supuestamente golpear a ex novia Stephanie Valenzuela.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 5 de noviembre en un condominio de la colonia Nápoles, en donde la modelo peruana pidió ayuda a gritos tras el supuesto altercado.