Giovanni Medina augura que la unión de Ninel y Larry no terminará bien

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el empresario mexicano Giovanni Medina se pronunció en contra de la forma en que Larry Ramos, esposo de su ex Ninel Conde, aparentemente aparece en video hablando de la manera en que estafa a sus clientes.

A su salida del Juzgado 24 de lo Familiar en la Ciudad de México, donde se enfrenta legalmente con la cantante por la custodia de su hijo Emmanuel, externo su sorpresa ante el video donde supuestamente Larry analiza cómo solucionará todas las demandas que tiene en su contra.

"Es impactante de verdad la frialdad y la sangre fría con la que él dice: 'bueno, puedo llegar a tener 20 demandas, pero si recupero el nombre puedo ir a 50 demandas, entonces víctima uno, víctima dos y víctima tres', es un cinismo impresionante. Lo que necesita para pagar las demandas actuales es estafar a nuevas personas", manifestó Giovanni Medina.

Asimismo la ex pareja sentimental del "bombón asesino", no descartó la idea de apoyar a la madre de su hijo, pues está completamente seguro de que la historia de amor de Ninel Conde con el colombiano Larry Ramos, no terminará bien.

"A mí me preocupa porque al final de cuentas es la mamá de mi hijo y en su momento, en la medida de que yo tenga las posibilidades le voy a ayudar, porque lo de este delincuente no va a terminar bien, entonces yo voy a cuidar a la mamá de Emmanuel, no a Ninel…Ninel la verdad no me interesa".

Larry Ramos enfrenta mínimo cuatro demandas, la mayoría por incumplimiento de contrato y fraude hacia algunas de las empresas en las que maneja esquemas piramidales de trabajo. Al parecer en casi todas ha aprovechado sus vínculos con algunas celebridades como la cantante mexicana Alejandra Guzmán, a quien le habría propuesto invertir en sus compañías.

Cuando la hija de la actriz Silvia Pinal le pidió al esposo de Ninel Conde información sobre sus inversiones, no recibió respuesta y tomó la decisión de proceder legalmente.

Así como "la reina de corazones", otras personas lo han demandado por fraude. Cabe mencionar que el nombre de Larry Ramos se dio a conocer cuando tuvo una relación amorosa con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Fue en esa época cuando aparentemente invitó a su entonces suegra a invertir en sus compañías.

Hasta el día de hoy Ninel Conde no se ha pronunciado sobre estas demandas en contra de su ahora esposo. Anteriormente manifestó ante los medios de comunicación, que su ex Giovanni Medina no supera que ella ya no esté a su lado y ahora tenga a otro hombre.

A pesar de que en otras ocasiones se ha mostrado reservada al hablar del empresario colombiano, no dudó en recalcar los atributos de Larry y compararlos con los del padre de su hijo Emmanuel. "Es un hombre amoroso, aunque este hombre (Giovanni Medina) haya venido a decir aquí que él (Larry) es violento, que es psicópata, hizo todo un historial, no soporta que ya lo dejé y estoy con otra persona".

Asimismo expresó: "créanme que estoy con una persona sumamente amorosa, sumamente respetuosa, sumamente responsable, que me hace sumamente e infinitamente feliz, cosa que el señor Medina no lo hizo jamás, yo lo que te puedo decir que es una gran bendición en mi vida, yo sé quién es y el tiempo nos dará la razón".