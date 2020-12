Foto: Afirman Ninel Conde "dormía" a su hijo con pastillas, para poder salir / People en Español

Hace poco se llevó a cabo una reunión con el juez para discutir sobre el futuro del hijo de la intérprete de "Callados" en donde uno de los testigos del ex esposo de Ninel Conde afirmó que ella, para poder salir a sus compromisos le daba pastillas a su hijo para que se durmiera rápido. Según Show News.

Fue el pasado 27 de noviembre se llevó a cabo la audiencia para pelear la patria potestad, custodia legal en otras palabras para ver con quién se quedaba el menor, hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, sin embargo la cantante no llegó a la cita nuevamente.

El empresario expresó que le habían dicho que Ninel Conde se encontraba en Miami, Florida, Estados Unidos, otros más aseguraban que estaba aquí en México, sin embargo no descartó la simple idea de que al no presentarse para él, su hijo no le interesa tanto como lo ha expresado a lo largo de estos meses en donde hasta la hemos visto llorar desesperadamente.

Fue Flor Rubio quien comentó en el Programa Venga la Alegría que supuestamente Ninel Conde para poder salir en las noches sin pena alguna, le daba pastillas a su hijo para que se durmiera rápido, esto de acuerdo a uno de los testigos de la audiencia, algo que fue realmente doloroso para Medina al escucharlo, sin embargo para asegurar algo tan grave se tienen que presentar pruebas de lo mencionado, antes de asegurar algo como completa verdad.

Como recordarás hace poco Ninel Conde contrajo nupcias con el también empresario Larry Ramos, ante ello Giovanni Medina dio su opinión al respecto, para él ese matrimonio le traerá solo desgracia a la cantante, por su parte él apoyará a la madre de su hijo en lo que pueda por el simple hecho de ser quien es, no porque siga sintiendo algo por ella de manera emocional y romántica.

Hace unas horas durante una transmisión en vivo con Gustavo Adolfo Infante se compartió las opiniones en cuanto al escándalo de Ninel Conde y Giovanni Medina en cuanto al hecho de que la cantante y actriz dormía a su pequeño.

"Empleado de Ninel acepta fue comprado para testificar contra ella y Olga Breeskin en llamada..." Es el título del video que puedes ver enseguida se compartió en el canal del periodista Gustavo Adolfo Infante.