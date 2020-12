Foto:Litzy confiesa la razón por la que Belinda la bloqueó de redes sociales/ Cortesía

Es sabido que entre Belinda y Litzy existe una enemistad de antaño. Sin embargo, se desconocía la causa de este conflicto entre ambas celebridades. Ahora, la protagonista de la telenovela Una maid en Manhattan rompe el silencio y da a conocer la razón de este distanciamiento.

“Una sola vez cometí un gravísimo error”, explicó Litzy al programa digital Pinky Promise. “Un amigo mío, muy querido, puso una foto de Carmen Campuzano comparándola con Belinda. Traían el mismo outfit y se veían iguales. Yo le puse tres risas a mi amigo porque conoce mi humor y me pareció muy chistoso que comparara a estas dos mujeres, y en la foto se veían idénticas, y me reí, equis”.

De acuerdo con la actriz, los seguidores de la intérprete de “Dopamina” reaccionaron en su contra de manera agresiva.

“Al otro día, amenazas de muerte de los Belifans, literal”, agregó. “De ‘¿y tú, quién eres?’; ‘nadie te conoce’; ‘¿de dónde saliste?’, ya saben por qué: millennials. Ni los bloquee ni les contesté, me reí. Pero sí me impactó porque mis redes estaban llenas de menciones en Twitter en Instagram de amenazas de muerte”.

Incluso la propia Belinda le quitó a la también cantante el acceso a sus redes sociales.

Conflicto entre ambas celebridades

“Bueno, Belinda me bloqueó. La señora, hace como 200 años que pasó eso, pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho como se viste por cierto, no la puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo: ‘ay mis belifans me defienden’. La neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo”, relató. “Me río de cosas y tengo buen sentido del humor. No soy atacadora de las artistas”.

“Beli, si estás viendo esto, desbloquéame”, le envió como mensaje Litzy a Belinda. “Quiero ver cómo te vistes. Todo bien, te conozco desde que eras” una niña.