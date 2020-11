Alexis Ayala responde a quienes lo critican por llevar a su mamá a un asilo / Publimetro

Después de haber dado a conocer que Alexis Ayala envió a un asilo a su mamá, el actor contestó a los ‘haters’ que lo criticaron y aseveró que era imposible cuidarla y estar pendiente de ella.

“Yo no no conozco muchas familias que los hermanos se peleen por cuidar a los padres, pero sí conozco muchas y he escuchado muchas que se pelean por las herencias y hasta abogados pagan, creo que tenemos que saber cuidarnos nosotros mismos, y empezar a plantearnos de una manera diferente, qué pasa cuando llega esa edad, en la que tal vez yo no pueda valerme por mí mismo. Vivimos en la cultura del chantaje los latinos, (decimos) ‘mi mamacita, mi papacito’, pero no sabemos cuidarlos”, afirmó el actor.

Durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol, Ayala manifestó que desea que ese sea su destino cuando sea un adulto mayor, estar en un asilo y no pueda valerse por sí mismo.

“Yo sí te puedo decir que estoy bien claro y bien consciente que no voy a hacer responsable a mis hijas de si me tienen que cuidar en 10, 15 o 20 años. Yo quiero que ellas hagan su vida, yo quiero que ellas salgan, yo quiero que les hagan el amor, que las enamoren, que viajen, que se equivoquen, que fracasen… que vivan su vida, y no que su vida tenga que estar limitada porque tienen que (cuidarme)”, enfatizó.

Asegura que no está abandonando a su mamá

Sobre las críticas acerca de cómo pudo hacerle eso a su madre si ella nunca lo abandonó cuando era niño, Alexis Ayala respondió tajante.

“Ella no me iba abandonar cuando yo era niño y yo no la estoy abandonado, al contrario, estoy más cerca de ella, estoy siendo más responsable de ella y de sus cuidados, por eso digo que vivimos en la cultura del chantaje”, agregó.

Por último, el actor volvió a dejar en claro que es el único que está haciéndose cargo de las necesidades de su madre y que tomó esta decisión por su estado de salud.