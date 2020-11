Foto: Megan Fox finalmente solicitó el divorcio de Brian Austin Green / Mundo Deportivo

Pese a que Megan Fox y Brian Austin Green llevan casi siete meses separados, hasta el momento ninguno de los dos había solicitado el divorcio, hasta ahora.

Y es que la actriz formalizó la petición, tan solo unos días después de su primera aparición oficial junto a su actual novio, el cantante Machine Gun Kelly. Según Telemundo.

De acuerdo con el sitio 'TMZ', la intérprete de 'Transformers' habría presentado una solicitud de separación ante un tribunal de Los Ángeles, y además pidió obtener la custodia legal y física de sus tres hijos: Noah Shannon, de 8 años; Bodhi Ransom, de 6, y Journey River, de 4.

Asimismo, se informó que Megan querría evitar que el trámite dure más de la cuenta, y que ambos iniciaran una batalla por la manutención.

Aunque en un principio parecía que acabarían en buenos términos después de 10 años de matrimonio, poco a poco iniciaron una serie de acusaciones que hasta el momento continúa.

El último enfrentamiento entre la expareja surgió a principios de noviembre, luego de que el actor publicara una foto de su hijo en las redes sociales.

Al verlo, Megan publicó un mensaje en el que le reclamó al padre de sus hijos esta acción. "¿Por qué Journey tiene que estar en esta foto? No es difícil cortarlos o elige fotos en las que no aparezcan. Ayer tuve un gran Halloween con ellos y notarás que no aparecen en mi perfil. Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos en redes sociales", escribió ella muy enfadada.

Nuevo amor

Aunado a esto, la actriz se deja ver cada vez más al lado de su nuevo amor, y prueba de ello fue en la pasada gala de los American Music Awards.

Ellos comenzaron a salir este verano después de conocerse en el set de su próxima película, 'Midnight in the Switchgrass'.