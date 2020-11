Revelan la fortuna multimillonaria de Keanu Reeves / Sputnik Mundo

Desde muy joven, Keanu Reeves cimentó su camino artístico por Hollywood. En su vida, ha interpretado diferentes papeles: entre películas románticas hasta grandes franquicias de ciencia ficción como “Matrix”. Su participación en producciones millonarias lo ha llevado a tener una cuantiosa fortuna.

La estrella de 56 años ha sido el rostro de personajes tan icónicos como Neo o John Wick, y volverá a la historia de ciencia ficción creada por las hermanas Wachowski con la esperada cuarta entrega de Matrix que llegará a los cines en el 2021.

La revista GQ España reveló que Keanu Reeves tiene unos 360 millones de dólares en sus ahorros bancarios, y la mayor parte de estas ganancias se deben a su participación en la trilogía de “Matrix”, cuya última película se estrenó en el 2003. ¿En qué gasta ese dinero el artista estadounidense?

Como muchos colegas, tiene propiedades y empresas –Company Films y Motorcycle Company– inscritas bajo su nombre. Sin embargo, lo diferencia su vida de gustos simples: transporte económico, vestimentas poco costosas y las grandes donaciones en el anonimato por más de una década.

¿Qué piensa de la riqueza?

No cabe duda que, las fotografías del actor en el metro y en las calles, así como las experiencias cercanas con sus fans han demostrado que es una de las personas más sencillas entre las celebridades de Estados Unidos. En el 2006, Keanu Reeves confesó lo que pensaba sobre la fortuna y el dinero.

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar de la vida y no estresarme incrementando mi cuenta bancaria. Regalo mucho y vivo de forma sencilla, sobre todo con una maleta en los hoteles”, señaló. “Todos sabemos que la buena salud es mucho más importante”.

“Matrix 4”, protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, se vio afectada por la pandemia de COVID-19 en medio de su rodaje, pero ha mantenido su estreno para diciembre del 2021.