Pepe Aguilar dedica emotivas palabras a su mamá fallecida

Este 25 de noviembre se dio a conocer que la cantante Flor Silvestre murió a los 90 años, de acuerdo con un comunicado que publicó la familia, su muerte fue por causa natural.

Ante este lamentable hecho la familia Aguilar se ha mantenido hermética, sin embargo, transmitieron en vivo una misa para despedir a la mamá de Pepe Aguilar.

A través de una transmisión en vivo por la cuenta de Instagram de la nieta de Flor Silvestre, Angela Aguilar, los seguidores de la cantante vieron y fueron participes de la misa de cuerpo presente.

En dicha misa, la cual se llevo a cabo en el rancho de la familia Aguilar, asistieron sólo algunos familiares, entre ellos los hijos de Flor Silvestre, así como sus nietos. Fue la cantante Ángela Aguilar quien participó en el evento al leer unas peticiones.

Por otra parte, en el lugar había unos mariachis que acompañaron dicho evento, también se observaron diferentes arreglos florales.

La transmisión en vivo logro reunir a más de 30 mil personas, algunas de ellas aprovecharon para dejar algún comentario en el que lamentaban la muerte de Flor Silvestre y enviar su pésame a la familia Aguilar.

Al terminar la misa, se procedió a sepultar el féretro de Flor Silvestre, pero antes de este emotivo momento Pepe Aguilar dedicó unas palabras a las personas que estuvieron presentes, además que recordó a su madre, Flor Silvestre.

“No hay un comienzo y final sencillo, así está destinada la vida y la gente que quisimos a la señora Flor tenemos partido el corazón. Quiero agradecer a todo aquel que entrego su tiempo esfuerzo, corazón, energía estos últimos años al estar al pendiente de la señora. Aunque ella nació en Guanajuato siempre la adoptó Zacatecas y ella la quería como propia. Toda la gente de por acá la quería mucho”, dijo el cantante.

Pepe Aguilar también agradeció a las personas que estuvieron al pendiente de Flor Silvestre y recordó el trabajo que realizaron sus padres al construir el rancho.

“A los muchachos que la ayudaron alguna vez a subirse a sus caballos, la sienten como su familia (…), ella fue alguien que vino a llenar de alegría, de vida y de bondad esta zona, a meterle el corazón junto con su marido para hacer en medio de la nada un lugar como este”, mencionó.

Pepe Aguilar también dedicó unas palabras para recordar a su mamá y la manera en que lo educó a él y a sus hermanos.

“Era medio enojona, entonces nos agarraba. Toño siempre fue su preferido, pero eso nosotros lo aceptamos a regañadientes, era una mujer muy buena que tenía unos valores muy profundos, cristianos, y así nos trató de educar, aunque muchos nos volvimos medio rebeldes. Me quiero quedar con mi madre chistosa, coqueta, divertida, traviesa, nos daba todo (...) hoy termina una era y en nuestras manos está la que sigue, me comprometo que por mi no va a quedar y que Zacatecas se seguirá escuchando en todo el mundo con el mismo respeto, orgullo y los mismos valores que nos enseñó esta mujer y su marido”.

“Por fin llegaste, cómo fregaste desde que se fue mi papá y ahora se te hizo, ahí vas a estar, se quería ir con él y se tardó 13 años y van a estar eternamente (…), me voy a quedar con eso, mi madre no se va, se expandió, este fue su vehículo y ahora está en todos lados. En el momento que yo quiera y en el segundo que se me antoje puedo cerrar los ojos y estar con mi madre. Mi papá ha de estar pegando brincos de felicidad porque llevaba 13 años solo y ya llego su compañera”.