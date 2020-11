Actriz Allisson Lozz revela que está perdiendo la vista / Mundo Hispanico

Aunque desde hace más de una década está alejada del medio del espectáculo, Allisson Lozz se mantiene bastante activa en redes sociales donde presume sus logros, en su nueva profesión como vendedora de productos cosméticos, y mantiene informados a sus seguidores sobre su familia y vida personal.

Y es en esta última faceta, donde la exactriz de 28 años de edad no se encuentra del todo bien pues según contó a través de una transmisión en vivo en Instagram su visión está seriamente afectada y el pronóstico que le dieron los médicos tampoco es alentador.

De acuerdo con el relato de la protagonista de Al diablo con los guapos podría perder por completo la visión en un par de años porque las condiciones físicas de sus ojos no la hacen apta para una operación: "Me dijeron: 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía'".

Lozz, quien comenzó con problemas de visión desde los primeros años en primaria, confesó que el diagnóstico que le dieron parece ser correcto porque su vista cada día es más débil.

"Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 (años) más o menos iba a quedar ciega y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega", contó la mamá de Sydney y London.

Quien se colocara como una de las promesas de la actuación entre 2002 y 2009 dijo que buscó en Estados Unidos opiniones de más médicos pero que recibió la misma respuesta. "Fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba", reveló.

Por último, la intérprete de 'Paloma' en En nombre del amor compartió con sus seguidores la esperanza que tiene puesta en los avances de la ciencia pues el tiempo pasa y de cumplirse el pronóstico de los doctores en dos años podría quedar ciega.

"Tengo mi iPhone y es el plus pero aún así ya mis ojitos no me dan. Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según, esperemos que la tecnología avance más", dijo.