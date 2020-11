Foto: Alessandra Rosaldo confiesa que tenía novio cuando se enamoró de Eugenio Derbez / Milenio

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas del medio del espectáculo. Sin embargo, el matrimonio de los famosos ha tenido que afrontar períodos muy tensos en la relación como cuando Rosaldo reveló que en algún momento sí pensó en divorciarse del comediante, o bien, que aún tenía novio cuando se enamoró de Eugenio. Según Telemundo.

Recientemente, en una entrevista para el programa de YouTube 'Tu-night', conducido por Omar Chaparro, la intérprete de 49 años volvió a ser el foco de atención al recordar cómo inició su relación con el actor de 59 años, que se ha mantenido durante más de 10 años.

"Ya nos conocíamos, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en 'Vecinos' y en el que él también estaba actuando por primera vez ahí, pero ese día fue de 'Hola'... algo muy extraño. Fue mutuo, casi amor a primera vista. Yo tenía novio", comentó en la plática en la que primero se tuvo que tomar un caballito de tequila.

Para evitar cualquier especulación, la vocalista de Sentidos Opuestos dijo de qué novio se trataba, "Era un chavo que se llama Eduardo, no es del medio, no era conocido". Alessandra también dejó en claro que, en ese entonces en el que se dio el flechazo entre ambos, Eugenio tenía una relación por lo que de igual manera tuvo que terminar ese noviazgo.

Más de 10 años juntos

En otro video de su canal en dicha plataforma, Rosaldo habló acerca de lo que más le gusta de Derbez, "De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más".

"Me enamoró su sentido del humor, me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento, cómo me trató, me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables y que cada momento que pasábamos juntos era mágico. Todo él me encanta, pero me fascina su pecho, sus brazos y obviamente su cara", apuntó.

Y en otro video más, ahora con la presencia de Aislinn Derbez, Alessandra habló del papel fundamental que la primogénita de comediante tuvo para que ellos pudieran casarse, "Él necesitaba esa aprobación tuya para poder dar ese paso. Lo digo siempre, y me vuelvo a emocionar, porque sin ti, esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí. Y te lo voy a agradecer eternamente".