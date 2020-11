Critican a JLo de copiar show de Beyoncé en los AMAs 2020 / Twitter

Jennifer López se presentó junto a Maluma en los American Music Awards 2020 y aunque su actuación fue la más llamativa y recordada de la noche, hubo quienes que acusaron a la “Diva del Bronx” de copiar descaradamente a Beyoncé.

Junto con el colombiano, la cantante interpretó dos temas, Pa Ti y Lonely (una de las canciones de su nueva película, Marry Me) y para ello eligió un ajustado body suit negro transparente, al tiempo que llevaba su pelo corto suelto y con efecto mojado.

Según usuarios en redes sociales, con este vestuario copió totalmente el look que usó Beyoncé durante su presentación, junto a su marido, Jay-Z, en los Grammy 2014, cuando cantaron a dueto Drunk Love.

No se puede negar que la imagen de ambas es muy parecida. Además, durante su actuación, la cantante de origen puertorriqueño bailó alrededor de una silla, marcada por luces en colores rojo, negro y azul… igual que ocurrió con la actuación de Beyoncé en 2014.

“Soy yo o la presentación de #JLO en los #AMAs ha sido un homenaje a la presentación de Beyoncé, por su canción Drunk in Love”, escribió un usuario. Jennifer Lopez siempre robando un look de Beyoncé. Esta vez (con) el pelo de perro mojado que lució en su actuación de ‘Drunk in Love’ en los Grammy”, escribió otro usuario en Twitter.

Sin embargo, otros aseguraron que JLo “copió” a propósito a Beyoncé, pues su intención fue rendirle un breve homenaje. Y viéndolo así, entonces sí cumplió con su objetivo.