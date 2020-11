¿Christian Nodal regalaría una mansión a Belinda? / Tribuna

Todo parece indicar que Christian Nodal quiere sorprender a su novia Belinda a como de lugar. Con joyas caras, tatuajes, espectaculares locaciones y ahora una mansión, el cantante mexicano no escatima en gastos.

Ahora, el intérprete de “Adiós Amor” -al parecer- le regaló una mansión a “Beli” en una exclusiva zona de Sonora, México, para que se convierta en su nido de amor.

La noticia la dio a conocer la periodista Elisa Beristain, conductora del programa Chisme No Like, quien detalló que la mansión costó poco menos de 700 mil dólares. Al parecer, Nodal le pidió a Belinda que decore la casa a su gusto. De momento no han trascendido las imágenes del lugar, pero se dice que es en una zona de alta plusvalía. Nodal aseguró en una entrevista que este año le propondrá matrimonio a su novia y espera casarse con ella en el 2021.

Aseguró que ella es el amor de su vida y que está seguro del paso que va a dar. “Me voy a casar con ella. Yo creo que para el otro año, ya. Para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos. Yo sé que es muy difícil, que cada uno tiene su personalidad y gustos, pero cuando encajas con alguien no se hace pesado ni nada de eso”, expresó Nodal en entrevista con la periodista mexicana Adela Micha.

En agosto anterior la cantante habló en exclusiva a la revista TV Notas y confirmó que nunca antes se había sentido enamorada.

“Lo que puedo decirles es que estoy feliz y muy, muy enamorada. Acabamos de cumplir cuatro semanas y cada día ha sido maravilloso. Estamos felices disfrutando el amor que hay entre nosotros”, expresó. Y luego añadió que, no le importa la diferencia de edades.

“Puedo decir que a Christian lo admiraba como artista y como ser humano, pero hoy puedo decir que estoy feliz y enamorada. Tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ese es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo (…) Físicamente me encanta, amo su sonrisa; además me gusta mucho su sentido del humor, lo amable, caballero y atento que es conmigo”, manifestó.