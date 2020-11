Foto:Karol G envia misterioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Anuel AA/ Cortesía

Karol G ha sorprendido a sus fanáticos al compartir fotos con su cabello azul, pero quizás lo que más llamó la atención fue un misterioso mensaje que acompañó la imagen de su nuevo look en Instagram.

En medio de rumores de separación de Anuel AA, la cantante colombiana publicó este mensaje: "El color azul se relaciona con la tranquilidad, la protección, la salud, el entendimiento, el poder, la estabilidad, la inteligencia y la generosidad ... Además de representar también la tristeza, la nostalgia, el dolor propio y la empatía por el dolor de los demás ¿Quiénes se sienten azulitos como yo?".

¿Se siente triste y nostálgica Karol G? ¿Es esta una indirecta sobre su vida sentimental? Los rumores de una posible separación surgieron después de que la inseparable pareja —que se comprometió para casarse en —dejará de publicar fotos juntos en Instagram y comentarios amorosos en sus cuentas de redes sociales.

Si bien Karol G y Anuel AA ambos cantaron en los premios Latin Grammy en Miami, no se les vio llegar juntos ni compartieron fotos durante la premiación, como en ocasiones pasadas. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre una posible ruptura.

Sin embargo, también han llamado la atención las recientes publicaciones en Instagram de Anuel AA. El trapero puertorriqueño tiene a sus fanáticos preocupados por varios mensajes que ha compartido en Instagram ¿Está considerando retirarse de la música? "No te vayas por favor, somos más los que te admiramos y apoyamos", comentó uno de sus seguidores.

Anuel AA compartió un video el emoji de un ataúd, en el que canta sobre lo desilusionado que se siente. "Sin ti yo no me siento bien/a más de mil en cien/ viviendo y por dentro muerto/ hasta un ciego lo ve/ Antes eramos dos y ahora somos tres/ con tu foto en la pared/ de la soledad yo me enamoré/me contagie", dice la letra de su nuevo tema "Me contagié".

Otra parte de la canción dice: "Mi hijo no quiere que cante/ quiere que yo esté con él/ por eso pienso en retirarme/ porque él que más sufre es él". El tema habla de la depresión que ha sentido y el alto costo de la fama.

Rumores de separación

"En la fama nada es real/ estoy tan lleno de odio que se me olvidó cómo llorar", dice otra parte. "Yo me siento enfermo y todos los días estoy quemándome descalzo en el infierno/ ya no quiero ni cantar/ ya me quiero retirar", concluye.

Los fanáticos de la pareja siguen esperando que hagan una reaparición juntos y desean un final feliz para esta historia de amor.