El extraño atuendo de The Weeknd en los American Music Awards 2020

El cantante canadiense, The Weeknd sorprendió al mundo este domingo al aparecer con su rostro lleno de vendas y aparentemente ensangrentado, en los American Music Awards.

El artista captó la atención de los presentes y de los millones de televidentes que vieron la transmisión, pues además de su traje rojo con negro, lució las vendas con orgullo.

¿Lo golpearon? ¿Se practicó alguna cirugía? ¿Se accidentó? ¡No! El compositor quiso dar un mensaje, como la ha hecho en varias ocasiones desde hace varios meses.

En agosto anterior The Weeknd apareció en los MTV Video Music Awards con el rostro lleno de sangre. En la promoción de su álbum After Hours ha pedido a sus seguidores que no conduzcan en estado de ebriedad y ha mostrado algunas de las lesiones que podrían sufrir si tienen un accidente de tránsito.

“Blinding Lights trata sobre cómo quieres ver a alguien por la noche, y estás intoxicado, y estás conduciendo hacia esta persona y simplemente estás cegado por las luces de la calle. Pero nada podría evitar que intentes ir a ver a esa persona, porque estás muy solo. No quiero promover la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el porqué del tono oscuro”, explicó hace varios meses a la revista Esquire.

Este lunes el artista acaparó titulares por su peculiar presentación y por los premios que obtuvo en la gala por Artista del año, Video musical favorito (Blinding Lights), Artista masculino favorito pop/rock, Canción favorita Soul/R&B (Heartless) y Álbum favorito pop/rock (After Hours).

“La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto Prince. Él es la razón por la que puedo desafiar constantemente el género del R&B. Me gustaría dedicarle este premio”, expresó durante la ceremonia que se llevó a cabo en Los Ángeles.