¿Danna Paola sale del clóset? / Diario Gol

Danna Paola, famosa cantante y actriz de Élite, causó revuelo entre sus seguidores, pues presentó a la mujer con la que sale. Pidió que se normalice que las mujeres pueden salir con otras mujeres también en un plan romántico.

¿Son pareja? Se preguntaron sus fans, sin embargo, la intérprete de Sodio detalló que el respeto por las relaciones de las personas –cualquiera sea su preferencia– debe ser fundamental.

Fue a través de sus historias de Instagram, en donde Danna Paola cuestionó el porqué sólo se les relaciona con hombres y no con mujeres, visibilizando así las relaciones lésbicas que también forman parte de la comunidad LGBT.

“Hoy les voy a presentar realmente con quién estoy saliendo. ¿Por qué solamente a las mujeres nos relacionan con chicos?, ¿Por qué no con chicas también? O sea, hablemos un poco de la diversidad también”, expresó Danna Paola.

Asimismo, dejó en claro que su postura es feminista y que se debe normalizar la relación de amigos en mujeres y hombres:

“Estoy a favor, ustedes ya saben y creo que es súper importante en este rollo del feminismo, y que realmente hay que pensar en que hay que normalizar las relaciones de amigos entre chicas y chicos”, aseveró.

Finalmente, Danna Paola pidió a las personas que fueran más abiertas sobre este tema:

“Es que, qué tal que yo estoy comiendo con una amiga y es solamente porque las chicas solo tenemos amigas no es tu pareja, y qué tal si esa mujer tiene preferencia por mujeres. No solo nos relacionen con chicos, seamos un poco más abiertos de mente y respetemos un poco la decisión de cada persona, y seamos un poco más abiertos al amor y a relacionarnos con las personas. No hablo por mi sino que creo que es un tema que me pregunto mucho, que el mundo es muy machista y solo las mujeres tenemos “amigas” y no es así, puede que la preferencia de esa mujer sean las chicas, so… eso”, indicó.