Kate del Castillo recuerda la noche que conoció a “El Chapo” Guzmán / CNN.com

La actriz mexicana Kate del Castillo recordó en el programa Red Table: The Estefans el día que conoció a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, y reveló el temor que sintió ante la posibilidad de ser abusada por el narcotraficante más buscado de México.

En el programa conducido por la familia de Gloria Estefan, Kate comentó el encuentro que tuvo con El Chapo, y sostuvo fue algo que marcó su vida “Me dijo, ‘amiga, creo que necesitas ir a dormir’.

“Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso”, recordó Kate del Castillo.

Además, comentó sobre la película que le propuso hacer y que lo recaudado sería para las familias que perdieron a un ser querido a causas del crimen organizado.

“’Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado’. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad”, le propuso Kate del Castillo a El Chapo.

“Entonces me miró con sus grandes ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo “me voy”. Entonces se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”, contó la actriz mexicana.

Al final, relató que solo estuvo una hora acostada porque tuvieron que dejar el lugar debido a la llegada del Ejército.

“¡Vámonos, vámonos, vámonos, órale, órale! Casi 24 horas después de que nos fuimos, los militares llegaron al lugar y comenzaron a disparar”, recordó la famosa.

El inicio de la relación Guzmán – Castillo

La relación entre la actriz y el narcotraficante surgió de un tuit donde ella escribió: “Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me ocultan verdades”. En esa publicación incluso solicitó una cosa al narcotraficante, “Sr. Chapo, ¿no sería genial si empezaras a traficar con los buenos? Trafiquemos con amor”.

Al respecto, Kate del Castillo mencionó en la entrevista con las Estefans que había decidido no borrar la publicación a pesar de las consecuencias que podía generar, pues en ese corto mensaje había expresado un sentimiento genuino acerca del acontecer político del país.

El Chapo supo de ese tuit. Sus abogados buscaron a la actriz y le ofrecieron los derechos de la vida de su poderoso y millonario cliente, describió la actriz, así como lo hizo un reporte del periodista Alan Feuer, de The New York Times, quien cubrió el juicio del capo en EEUU.

Tras estas reuniones con los abogados a Kate del Castillo le fue entregado un celular para comunicarse directamente con Guzmán por mensajes de texto, algo similar a lo que ocurre con el personaje de la intérprete en La Reina del Sur, señaló el reportero del diario estadounidense.

Así fue como ocurrió el famoso encuentro entre Kate, El Chapo y Sean Penn en 2015. Aunque se debe destacar que tiempo antes de esta reunión, según el reporte, la Marina mexicana ya planeaba la cacería del capo, asaltar su escondite y capturarlo.