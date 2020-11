Foto: Jennifer López recibe dulce sorpresa de parte de sus hijos / HOLA

La artista fue coronada como ícono del año y subió al escenario y se conmovió hasta las lágrimas al ver el mensaje de sus gemelos emocionados por sus logros. Según Telemundo.

"Oh, Dios mío, 2020 no fue una broma, ¿verdad? Quiero decir, antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio, ser nominados para ese premio, estábamos al tanto de quién vendió la mayoría de los discos o quién tuvo la mayor apertura de taquilla o cosas locas. Este año fue el gran nivelador. Nos mostró lo que importaba, lo que no y para mí, reforzó lo que más importa, la gente”, comenzó.

Te puede interesar: 'Dákiti' de Bad Bunny encabeza la lista de popularidad de Billboard

Eso sí, lejos de dejarse superar por la situación, la cantante y actriz aprovechó los meses de confinamiento para descansar y fortalecer aún más sus lazos familiares, tal y como demostró con los divertidos vídeos que publicaba en redes sociales desde su mansión en Miami.

Un paréntesis obligado de la vida pública que acaba de concluir por todo lo alto recogiendo anoche el premio a Icono del 2020 en los People Choice Awards en reconocimiento a todas estas décadas de duro trabajo para convertirse en una de las estrellas indiscutibles del momento.



"Me doy cuenta de que esto es por lo que lucho en todo lo que hago, por llegar a la gente, por tocar a la gente. Creo que eso es lo que todos queremos, experiencias compartidas, saber que no estamos solos en esto", reflexiona la estrella.

“Como latina y como mujer tenemos que trabajar el doble de duro para obtener las oportunidades. Por eso sé que a veces mis grandes sueños y mis ambiciones ponían nerviosa a la gente que me rodeaba. Me decían cosas como que no podía ser actriz. O que si era actriz no podía cantar. Que si era artista nunca me iban a tomar en serio como mujer de negocios"



"Su Fe y su Fe en mí me motiva a seguir adelante y, a veces, cuando estoy cansada o abatida, como muchos de nosotros lo hemos estado este año, es mi familia, mis amigos, mis bebés y mis fanáticos, ustedes, quienes me han levantado cuando yo no podía levantarme", finalizó.