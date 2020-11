Sofía Castro reveló que tiene coronavirus desde hace una semana / Publimetro

Luego de ausentarse por varios días de las redes sociales, la actriz Sofía Castro reveló que fue diagnosticada con COVID-19 y los malestares que ha presentado por esta enfermedad.

La actriz de 24 años habló en su cuenta de Instagram de los estragos que el coronavirus ha causado en su organismo desde que lo detectaron hace más de una semana.

Fiebre, dolor de cabeza, náuseas y falta de oxígeno, fueron algunos de los síntomas que tuvo la hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto Castro durante los últimos días.

“Sí estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar; la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”, contó a través de sus historias de la red social.

“La sensación de no poder respirar es muy fea, pero gracias a Dios, conforme van pasando los días me voy sintiendo mejor y va disminuyendo esa sensación... En 15 días espero estar al 100 porque haber pasado por esto es muy fuerte”, relató a sus más de 1,1 millones de seguidores.

Detalló que no necesitó ingresar al hospital por su estado de salud, pero sí se ha mantenido aislada en su casa, donde ha seguido todas las indicaciones médicas para superar esta dura enfermedad.

“Esto de la mano con un gran doctor y me dijo que son 15 días de cuarentena después de mi primer síntoma y lo tuve el jueves por la noche de la semana pasada, entonces mañana cumplo exactamente una semana”

Destacó que siempre siguió todas las medidas para evitar contagiarse, pero a pesar de eso resultó infectada la semana pasada.

“Todos estamos expuestos por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables... Y yo a veces hasta exageraba con el tapabocas, caminaba con el spray de desinfectante, como que trataba de tener todas las precauciones y al final salí positiva”, resaltó la joven actriz.

“Estoy un poco más tranquila, me siento mucho mejor. He tomado mucha agua, he tratado de estar súper puntual con el medicamento, no he visto a nadie”, contó sobre los cuidados que hasta ahora ha tenido que seguir.

Sofía Castro aclaró que su novio, Pablo Bernot, no está enfermo. “Tengo casi nueve días de no verlo y lo extraño mucho, pero todo sea por protegernos, por cuidarnos”, aseguró.

La actriz señaló que la próxima semana tiene un compromiso de trabajo muy importante, porque lo espera ser dada de alta y totalmente recuperada para reincorporarse a sus actividades.

Aprovechó este acercamiento con sus seguidores para enviar un mensaje de solidaridad y reflexionar sobre los comentarios que se emiten hacia las personas que tienen o han padecido esta enfermedad.

“Todo el mundo está expuesto, hay que bajar el hate, hay que bajar los comentarios negativos, porque no sabemos dónde podemos agarrar el virus y lo que más necesitamos como mundo y humanidad es estar juntos, tener mucho amor y empatía por el otro”, concluyó.

La actriz no dio detalles sobre el estado de salud de su familia o cómo se han comportado su mamá o papá frente a este diagnóstico.

Sofía Castro, Galilea Montijo y el actor Leonardo Daniel son las últimas personalidades de la farándula mexicana que han dado a conocer sus diagnósticos de COVID-19.

Ambas famosas ventilaron su enfermedad esta semana después de someterse a la prueba. Y mientras la hija de Angélica Rivera ha presentado algunos síntomas, la conductora de Hoy se encuentra bien y en compañía de su familia hasta poder superar el coronavirus.

El actor Leonardo Daniel no ha tenido la misma suerte, ya que se encuentra hospitalizado y en espera de vencer a la enfermedad.

Esta semana también se informó sobre el fallecimiento del vocalista del grupo Patrulla 81, José Ángel Medina, a causa de las complicaciones de este malestar.