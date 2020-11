Chiquis Rivera confirma que jamás volverá con Lorenzo Méndez / Chicago Tribune

Luego de confirmar su divorcio del cantante Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera asegura que no volverá con él pues “ya no hay vuelta atrás”, pues ella asegura que se casó para toda la vida y el que no haya funcionado es algo que la pone realmente triste.

Chiquis Rivera rompió el silencio sobre su sonado divorcio con Lorenzo Méndez y en entrevista exclusiva para People en Español, la hija de Jenni Rivera aseguró que su ruptura fue muy dolorosa, pues “me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”. Sin embargo, se dijo abierta al amor, “pero ahorita es muy importante sanar ciertas heridas”.

Gracias a todas las experiencias que vivió en este 2020; buenas y malas, Chiquis quiso cantar un tema con el que se siente muy identificada; “Me Vale”, canción que hizo famosa el grupo Maná en la década de los noventa, pues asegura, “es la canción perfecta para decir, no me importa lo que esté pasando, voy a vivir mi vida como quiero”.

Hace un par de semanas, la hija de Jenni Rivera fue captada en compañía de un famoso empresario restaurantero dándose un beso, y Chiquis asegura que no está cerrada al amor, sin embargo, debe sanar las heridas que su relación pasada le dejó.

Durante una entrevista que dio en exclusiva para la revista People en Español, la hija de Jenni Rivera revela que a diario le pide a Dios por su exmarido pues pide que lo ilumine.

Respecto al divorcio, Chiquis cuenta que aún hay días que lo extraña mucho, y más al ver fotos y videos de ambos: “no funcionó y eso me trae mucha tristeza, veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega porque estuvo fuera de mis manos, pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí”.

Aunque es algo que le duele, pero sabe perfecto que su divorcio fue una buena decisión y pese a que no la está pasando del todo bien, Chiquis Rivera sabe que Dios tiene preparado algo grande para ella, además asegura que no se siente mal con ella misma pues fue una muy buena esposa.