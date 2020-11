Giovanni Medina es denunciado por violencia de género / El Dictamen

Tras lo sucedido con el caso Eleazar “N”, Ninel Conde informó que ya denunció formalmente a Giovanni Medina por violencia doméstica y de género.

A través de una transmisión en Instagram, y acompañada de sus representantes legales, ‘El Bombón Asesino’, explicó que confía ampliamente en la justicia mexicana y está segura que saldrá avante del conflicto legal que sostiene con su expareja y padre de su segundo hijo.

Alza la voz por las mujeres

Ninel Conde detalló que no había tocado el tema de la denuncia “porque no me gusta hablar por hablar, sino tener elementos, y esto es un claro no a la violencia de género”. Para la famosa, “es importante alzar la voz. No necesitas tener una mordida en el cachete, te arrancan a tu hijo, te violentan de mil maneras; yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubieran hecho lo que me están haciendo”.

Para la actriz y cantante, todas las mujeres “merecemos respeto, merecemos ser escuchadas y que se haga justicia. No a la violencia de género”, expresó acompañada en todo momento de su defensa legal.

Ninel confía en la justicia mexicana

La famosa comentó que confía plenamente en la justicia mexicana, “confío en las autoridades de mi país, confío en la ley, en que se haga justicia y que no queden impunes por más palancas que tengan”.

Ninel Conde se dijo segura de que vencerá y negó que ella o algún miembro de su equipo haya citado el día de hoy a la prensa, para cubrir la audiencia inicial a la que, de acuerdo con ella misma, Giovanni Medina ha sido convocado para conocer el delito que se le imputa, como sus mismos litigantes explicaron; “la audiencia inicial se celebrará mañana y ahí se le hará saber la imputación de ese delito”.

Su defensa legal explicó que la denuncia responde a la violencia que Ninel Conde vivió no sólo con Giovanni Medina, sino con su familia. “Tú eres víctima de conductas que el señor Medina ha vivido propagando en tu perjuicio y son consideradas delito. Tú un día sufriste violencia por parte de quien fue tu familia, uno de sus miembros te agredió en forma repetida, incalificable”, expresó el litigante.

¿Qué dice Giovanni?

El padre del hijo de Ninel Conde ya respondió a los señalamientos del Bombón Asesino y lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter. Ahí aseguró que pese a que la prensa fue convocada “a un nuevo montaje”, él no será partícipe de él; “les confirmo que el bajo espectáculo para el que fueron citados no se llevará a cabo”, expresó el político.

Muy estimados medios de comunicación:

Tengo conocimiento de que una vez más han sido citados el día de mañana para llevar a cabo una nueva farsa, un nuevo montaje del cual no seré participe. — Giovanni Medina (@Giovann1Medina) November 12, 2020

No obstante, pidió a la prensa que cuestionen a Ninel Conde y su actual pareja, Larry Ramos, “qué se siente disfrutar, viajar y vivir del fruto de lo robado, del dolor y de los sueños rotos de más de 30 familias víctimas de fraude y robo en por lo menos 3 países”.

Medina finalizó su mensaje en Twitter asegurando que “las autoridades e instituciones no deben ser utilizadas para hacer daño a las personas. Existen verdaderas víctimas que merecen la atención que se desperdicia en quien hoy hace mal uso de ellas”; por ello, el padre del hijo de Ninel Conde pidió a la prensa “no prestarse a esta farsa pues tonto es el que cree que el pueblo es tonto”.