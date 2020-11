Marysol Sosa revela si compartirá la herencia de José José con Sarita

Hermosa imagen de mi papá José José, nuestro eterno príncipe de la canción. Gracias querido equipo de @latrakalosaoficial , gracias @edwinlunat y @remexmusicoficial por este bonito homenaje en imagen para papá. Es un gusto compartir con ustedes la música, la admiración y el respeto por su legado. ¡Bendiciones y vamos con todo! . . . . . . #josejose #elprincipedelacancion #tufamiliatumexico

