Chiquis habla de sus sentimientos: "Estoy abierta al amor"

La noche del 29 de septiembre, Chiquis se fue a la cama llorando sin parar y con un dolor en su corazón. “Estaba sufriendo algo en mi vida personal”, cuenta esta, quien días atrás había dado a conocer a través de sus redes sociales que se separaba de su esposo, el también cantante Lorenzo Méndez. “Se me habían olvidado las nominaciones [a los Latin Grammy] por todo lo que estaba pasando”.

Una llamada de su amiga y asistente se las recordó. “Me dijo que estaba nominada. En ese momento [brinqué] de la cama, [salté], lloré”, recuerda la cantante cuyo CD Playlist (Universal Latin Music) fue nominado como mejor álbum de música banda. “Me había dormido triste y me desperté llorando pero de alegría”.

Estás atravesando por un proceso de divorcio, ¿cómo estás?

La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza. Veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega porque estuvo fuera de mis manos. Pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí.

Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso. La verdad me siento muy bien y yo sé que Dios tiene algo muy grande para mí —y no estoy cerrada en cuestión de amor. Me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma.

¿Estas soltera?

Estoy abierta al amor pero, sí, estoy soltera. Ahorita es muy importante sanar ciertas heridas. Mucha gente, hombres, me han buscado. Pero soy muy honesta y digo: '¿Sabes qué? Ahorita necesito darme un tiempecito, tengo que amarme a mí misma, tengo muchísimas cosas que quiero sanar y quiero mejorar'. Quiero ser una mejor versión de mí misma antes de involucrarme con alguien más. Ahorita sí estoy soltera.

Hay amor pero ¿no hay vuelta atrás con Lorenzo, verdad?

Te lo digo con el corazón en la mano y me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás.

