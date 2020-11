Pati Chapoy pide a Danna Paola declarar contra su ex Eleazar Gómez / Tuenlinea.com

La famosa conductora Pati Chapoy le ha rogado a la cantante Danna Paola romper el silencio sobre su exnovio Eleazar Gómez: “Sería bueno para las mujeres”, e incluso algunos usuarios creen que debería sumarse a las denuncias en su contra.

Como recordaran, el exnovio de Danna Paola, Eleazar Gómez, se encuentra actualmente detenido por haber golpeado, mordido, agredido y tratado de estrangular a su novia, Stephanie Valenzuela y según informes, la fuerte pelea inicio luego de que el actor le propusiera matrimonio y la modelo no aceptara su propuesta.

Luego de que el gran escándalo se hiciera público, otras mujeres que estuvieron vinculadas sentimentalmente con Eleazar levantaron la voz para sumarse a las denuncias por violencia física en contra del actor.

Tal fue el caso de Jeanette Karam, quien también sufrió abusos físicos, psicológicos y verbales mientras mantuvo una relación con el actor mexicano.

Es bien conocido que Danna Paola mantuvo una relación de seis años con Eleazar Gómez y su romance fue bastante polémico, ya que aunque en la telenovela "Atrévete a Soñar" protagonizaron un romance lindo, en la vida real fue todo lo contrario.

Muchos informes han asegurado en varias ocasiones que el actor era muy celoso, posesivo y agresivo con la protagonista de "Élite", además de que era nueve años mayor que ella, pues Eleazar tenía 23 años y Danna 14.

Y es así como ahora que Eleazar fue arrestado, algunos usuarios en las redes sociales comenzaron a revivir la fuerte pelea que tuvo con Danna Paola en el pasado, señalándolo de tener un historial violento con varias de sus ex parejas.

De igual forma, la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, comentó en su programa que sería algo muy bueno que Danna también declarara en contra de Eleazar, ya que también fue víctima de su violencia.

"Sería algo fuera de serie y algo bueno para todas las mujeres que ella (Danna Paola) se sumara a estas denuncias”, señalo Chapoy.

Además, como si fuera poco, el pasado jueves, cuando se dio a conocer la detención de Eleazar Gómez, Daniel Bisogno recordó que alguna vez atestiguó el maltrato del actor hacia Danna Paola.

Durante "Ventaneando", el conductor confeso que alguna vez los vio y Eleazar forcejeaba con la cantante, sin embargo, aunque pensó en acercarse a ayudarla, después vio cómo se besaban, como si nada hubiera pasado.

Por otro lado, el día viernes "Ventaneando" entrevistó a Jeanette Karam, modelo quien también sufrió violencia física, psicológica y verbal de Gómez.

Como ya había expresado en el programa de Maxine Woodside, Jeanette reiteró que termino con el actor por violento.

"Para mí es muy difícil hablar, porque es algo que me dolió mucho. Me lastimó en maneras que no se los puedo explicar y me causó heridas muy profundas. Durante el año que estuvimos saliendo, sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar”, confesó.

Incluso, hasta dio a conocer que se sentía identificada con el actual acto de violencia que vivió Stephanie durante la semana pasada.

Ahorita me cuesta mucho trabajo entrar en detalles de todo lo que me hizo, pero lo que les puedo decir es que como Stephanie se vio, yo me llegué a ver, y si esto le pasó a ella estando dos meses con él, yo solamente quiero que ustedes se imaginen lo que yo pude vivir en un año y medio”.

Después del revuelo que ha causado Eleazar Gómez, por agredir a su pareja Stephanie Valenzuela, otras artistas que fueron también novias del actor han levantado la voz y han denunciado los actos de violencia que vivieron a su lado, con excepción de Danna Paola, pues hasta el momento no ha mencionado nada al respecto.