Tigo Nicaragua ofrece Amazon Prime Video con 3 meses de cortesía

Foto: Promoción de Tigo Nicaragua.

Esta navidad, Tigo Nicaragua siempre con las mejores promociones, ofrece a sus clientes el beneficio de disfrutar y descubrir el universo de entretenimiento de Amazon Prime Video, con una oferta de tres meses de cortesía para conectarse a las mejores series, películas y documentales en ultra alta definición.

Como beneficio exclusivo, los clientes que contraten los planes de Internet Hogar y TV Digital de Tigo recibirán de cortesía el servicio de streaming Amazon Prime Video por tres meses. Este beneficio aplica en las zonas de cobertura en Managua, Tipitapa, Ciudad Sandino y Ticuantepe.

Lee también: IPhone 12: diseño atractivo y apuestas de futuro para un buen teléfono

Con Amazon Prime Video los usuarios escogen dónde, cuándo y cómo ven su contenido, en distintos dispositivos como: tabletas, Smart TV’s, celulares, computadores y más. La plataforma brinda a los clientes acceso a miles de títulos premiados y aclamados por la crítica, incluyendo series originales de Amazon como LOL: Last One Laughing, Jack Ryan de Tom Clancy, The Grand Tour, Hanna, El Presidente, The Boys 2da temporada y Hunters.

Cinco claves de Amazon Prime Video para hogares Tigo

1. El servicio aplica para clientes nuevos que contraten los planes de Internet Hogar + TV Digital desde $43.99/mes con IVA incluido, o adquieran planes individuales de Internet desde $35.99/mes con IVA incluido. Para garantizar la mejor experiencia, se debe validar la cobertura de Tigo Hogar en la zona.

¡Esta Navidad vas a tener el mejor regalo! 🎁



💙 Disfrutá Amazon Prime Video cortesía de Tigo al contratar tu Plan Hogar 📺



👉 Adquirilo aquí https://t.co/Mk4JWgGuBD pic.twitter.com/6p8BpI44xr — Tigo Nicaragua (@Tigo_Nicaragua) November 7, 2020

2. La activación de Amazon Prime Video es automática y cortesía de Tigo Nicaragua, una vez finalizado los tres meses de cortesía los usuarios se pueden suscribir por $5.99/mes con IVA incluido para seguir disfrutando del servicio.

3. Amazon Prime Video ofrece la posibilidad de ver en tres dispositivos de forma simultánea.

4. Los usuarios tendrán la posibilidad de descargar los contenidos en sus dispositivos móviles y verlos sin consumir sus datos, y lo mejor en cualquier lugar o momento del día.

5. El costo de la suscripción llegará en la factura mensual una vez finalizada la promoción de los tres meses de cortesía.

¿Cómo activar Amazon Prime Video en 5 minutos?

1. Ingresa a Mi Tigo e inicia sesión con el usuario y contraseña. En caso de no tener cuenta, puedes registrarte y asociar los servicios de tu hogar.

2. Busca la sección Premium, donde encontrarás nuestro beneficio de Amazon Prime Video, da clic en el botón "Activar".

3. Encontrarás los términos y condiciones de Amazon Prime Video, para aceptar da clic en el botón "Continuar".

4. Crea tu cuenta de Amazon.

5. Valida tu cuenta con el código que llegará a tu correo electrónico.

Sobre Tigo Nicaragua

Tigo es la marca comercial de la empresa Millicom que tiene presencia en Nicaragua desde 1999, la cual inició ofreciendo servicios de red corporativos. Actualmente, es la #1 en el país con más de 3.5 millones de nicaragüenses que ya están conectados con la compañía con servicios de telefonía celular, internet hogar y televisión digital HD, así como empresas con soluciones de conectividad.