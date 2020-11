Carlos Ponce dedica conmovedor mensaje a su hija por su dura lucha

Foto: La joven de 18 años compartió con el mundo a través de sus redes su dura batalla/IG.

De las malas experiencias se pueden sacar las mejores lecciones de vida. Sienna Ponce es el vivo ejemplo de ello. La joven de 18 años compartió con el mundo a través de sus redes su dura batalla contra la depresión y la ansiedad durante años, un testimonio valiente y valioso que hoy sirve de luz y guía para millones de personas.

Tras una entrevista en exclusiva a corazón abierto de Sienna a People en Español, su padre, Carlos Ponce, compartió unas palabras de profundo orgullo hacia su hija por su manera de hacer frente a esta piedra del camino. Uno que han recorrido de la mano hacia un destino que hoy está lleno de esperanza.

"Estoy muy orgulloso de ti. Estoy seguro que Dios está sonriéndote con orgullo por tu coraje, testimonio y declaración de fe", escribió conmovido en sus redes sociales.

"Tú eres la voz y la guía para aquellos que sufren en silencio, te amo, mi Sienna", concluyó con gran amor. Un amor que tanto él y su exmujer Verónica Rubio sintieron a borbotones desde el minuto uno que ella y su otra gemela, Savannah, llegaron de Rusia a sus brazos.

Su testimonio

Los dos se han convertido en los grandes apoyos de su hija en esta dura batalla contra los fantasmas de la mente a los que se ha enfrentado. La joven es consciente de que le queda un largo camino por recorrer pero al menos sabe cuál es la meta. Ponerse bien y tender su mano a quienes la necesiten son sus prioridades.

“Es difícil ver la luz al final del túnel cuando aún estás en la oscuridad, pero lo estoy logrando y quiero ayudar a otras personas a lograrlo también”, confesó Sienna a People en Español. “Si sienten que algo no anda bien en su interior no lo ignoren. La carga se hace más liviana cuando tienes a otras personas cargándola contigo y no estás luchando sola”, concluyó.