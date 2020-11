Reportera de "El Gordo y la Flaca" es confundida con Lady Gaga en Manhattan / El País

Gelena Solano causó furor en las calles de Manhattan luego de que se apareciera vestida como Lady Gaga para celebrar la apertura de un pista de patinaje y de paso celebrar la Noche de Brujas.

La divertida confusión ocurrió el pasado viernes cuando a la reportera estrella de El Gordo y la Flaca (Univision) se le ocurrió vestirse como la cantante y actriz imitando su look en la más reciente entrega de los Premios MTV.

“Ella estaba posando con sus brazos en el aire para las cámaras de Univision y la gente pensaba que se trababa de Lady Gaga", contó un testigo a PageSix. "Una persona sacó su cámara y empezó a tomarle fotos".

"La gente tomándose fotos conmigo diciendo '¡Gaga, Gaga, Gaga!'. Una mujer hasta me dijo: '¡Oye Gaga, yo pensé que eras más alta!'", asegura Solano a People en Español sobre lo ocurrido. "[Al principio] yo pensé que la gente se estaba riendo emocionada porque le gustaba el disfraz. Yo no sabía ni lo que estaba pasando. No me estaba percatando que la gente en realidad pensó que yo era Lady Gaga y [pensaban] que había ido a la apertura de Bryant Park".

"Yo misma me puse a inventarme cosas. La máscara la hice yo, es de mi compañía [Gelena Solano Style]", explica la nacida en República Dominicana al revelar cómo creó su espectacular look. "La capa fue la que utilicé en mi boda, la peluca fue de [la tienda] Abracadabra; al jumper le puse glitter, el make up fue Yeison Cortés".

Solano y su equipo fueron tan cuidadosos a la hora de recrear el look de Gaga que incluso se las ingeniaron para crear un "trofeo". "Yo tenía un pote de desinfectante en mi carro y lo forré de aluminio", explica. "Agarramos el podio de la cámara y lo pegamos como pudimos".