Andrea Escalona revela su última conversación con Magda Rodríguez / Tribuna

Andrea Escalona fue abordada por la prensa esta tarde a su salida de Televisa, pues acudió al foro de Hoy a recibir las condolencias de sus compañeros y a honrar el recuerdo de su madre en el proyecto televisivo que tanto añoró. Sin bajarse de su camioneta, la conductora se mostró accesible y serena:

“Me paro con ustedes porque Magda los quiere mucho, siempre en el chacaleo siempre contó con ustedes, trabajaba de su mano y yo sé que a ella le gustaría que me detuviera a platicar con ustedes en estos momentos también”, expresó a manera de saludo.

Escalona detalló cómo fue el contacto que tuvo con su madre, a quien vio con vida por última vez el sábado 31.

“(El sábado) antes de El Tenorio (obra teatral en la que participa) estuve con ella en su casa, me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien, no me especificaba de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me canceló y me dijo que mejor no, que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos el domingo. El domingo le marqué y cuando le marqué no me contestaba, le hablé a Mayra que trabaja con nosotros, le dije que la fuera a despertar, me dijo ‘me dijo que la despertara a las 11:00’ , y yo ‘no, despiértala ahorita’, y ya fue que la encontró como la encontró y me fui corriendo de Santa Fe para San Ángel y llegamos mi tía y yo, que aquí está conmigo y ya”, expresó.

Andrea destacó que recordará por siempre a su madre como una mujer que vivió intensamente:

"Vivía al máximo, una mujer que comió, disfrutó, viajó, tomó, se divirtió, trabajó, hizo los programas que quiso, trabajo con quien quiso, una mujer súper familiar, una mujer de valores, nos enseñó a chambear y a seguir el legado, mi tita y yo estamos unidas, tenemos la vara muy alta, pero vamos a continuar con lo que ella nos enseñó, a trabajar".

Hoy rendimos un gran homenaje a nuestra querida productora #MagdaRodríguez Q.E.P.D 🙏🕊



Acompáñanos a recordarla y envíanos tus mensajes para despedirla #HoyLoHacesTú pic.twitter.com/kdzS9TtvAE — Programa Hoy (@programa_hoy) November 2, 2020

Dijo también que Magda estará presente “todos los días, en cada segundo, cada momento, ella está conmigo y la sentí en el foro y la voy a ver en todas partes, en todos los árboles, todos los tacos, todos los tequilas, todo para mí va a ser Magda, siempre”.

La actriz que da vida a Doña Inés en la obra de teatro producida por Alejandro Gou, dijo que agradece que su popular mamá haya fallecido sin dolor ni agonía y destacó el hecho de que al velorio llegaron múltiples arreglos florales y coronas, hecho que da fe de la estima que le tenía mucha gente.

“Sólo por hoy, todos los días a seguir adelante, tenemos un compromiso de entrada familiar, somos muy unidas, somos una familia muégano y vamos a hacer lo que Magda quería, que es seguir trabajando, seguir dándolo todo y que ojalá a todos ustedes les encuentre la muerte como la encontró mi mamá: completamente viva y con muchas ganas de seguir adelante”, expresó.

"Éramos cinco, ahora somos cuatro con un gran angelito que está cuidándonos".

Tu brillo y tu legado vivirán con nosotros.

¡Hasta siempre, Magda Rodríguez! pic.twitter.com/WmcM33p0tG — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) November 2, 2020

“Ayudaba a todo el mundo, siempre trató de sumar, bien trabajadora, su oficina estaba abierta. Yo tampoco había visto algo así, de verdad, unas muestras de amor, de cariño. Le agradezco mucho a Diosito que no haya sufrido, que siempre estuvo con energía, que todavía estuvimos haciendo una canción aquí el viernes, yo todavía la vi el sábado y ni se lo noté, no le noté nada”

Al ser cuestionada sobre el motivo del deceso, Escalona se mostró un tanto confusa y tras asesorarse con su tía Andrea Rodríguez, quien viajaba en la parte posterior de la camioneta, comentó: “No sé bien, le estalló algo por dentro, (como una úlcera)”.

“El cuerpo se cremará y las cenizas quedarán en Villa del Carbón junto a mis abuelos, Ada Carrasco, Malena Doria, tenemos una casita de villa de campo que está su papá, su mamá, mi bisabuela Ada, va a estar mi mamá, y es una casa a la que va mi tía y ahora sí, yo me hacía pato a cada rato para ir, pero ya voy a tener que ir a visitar a mi mamá”, finalizó la conductora de Hoy.