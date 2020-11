¿Pero cómo se va a casar en un museo? Niurka se lanzó contra Ninel Conde

Foto: /Referencia

La controvertida Niurka fue abordada por reporteros de la prensa de espectáculos, ante quienes arremetió en contra de Ninel Conde por su intención de pretender celebrar su boda el pasado miércoles en el Museo Casa de la Bola en la Ciudad de México, recinto cultural ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“¡Ay, pero esta niña…!”, respondió la vedette cuando un periodista le pidió su opinión respecto a la fallida boda que en un inicio se habría de llevar a cabo en el inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Constituyentes y Parque Lira, además expresó que Ninel ha de sentirse “Una momia” para querer casarse ahí.

A la bailarina cubana siempre le ha gustado opinar sobre la coyuntura informativa de sus compañeros del medio de la farándula y causar polémica, esta vez no ha sido la excepción pues la autonombrada “mujer escándalo” opinó sobre la boda que tuvo que ser cambiada de locación a última hora, luego de que Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, amagara con cancelar el evento programado a realizarse en dicho recinto, esto derivado del esfuerzo por ayudar a mitigar la propagación del coronavirus, por lo que las reuniones masivas están prohibidas.

“¿Pero cómo se va a casar en un museo? ¡Ay, pero esta niña!... pero a quién se le ocurre casarse en un museo, ni madres”, mencionó Niurka en alusión a la decisión que tomó Ninel de llevar a cabo su boda en el señalado museo, la cual finalmente no pudo llevarse a cabo ahí por órdenes de las autoridades de la Ciudad de México, donde prevalece el semáforo epidemiológico en color naranja.

¿Pero cómo se va a casar en un museo?

Pero el evento en cuestión no fue lo único que cayó en la “florida” boca de Niurka, pues la llamada “Mami Niu”, como es conocida por sus seguidores más jóvenes, quienes la han convertido en una especie de figura de culto derivada de los memes, también se aventuró a opinar sobre Larry Ramos, la controvertida pareja de Ninel, quien está acusado en Estados Unidos por una docena de empresarios por el presunto delito de fraude.

“De él yo no tengo nada qué opinar porque yo no me lo estoy cogiendo. Es guapo, no nos hagamos pendejos, lo cortés no quita lo valiente, es guapo el chavo... ay es un hombre muy trabajador, porque a ella le encantan esas adrenalinas”, expresó con cierta ironía la intérprete del tema “La emperadora”.