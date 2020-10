Armando Manzanero invita a Sebastián Yatra a comer gusanos / Minuto E

El cantante colombiano Sebastián Yatra se encuentra disfrutando de lo más representativo de los platillos y la cultura mexicana, pues en el pasado se le pudo ver muy de cerca con Yalitza Aparicio y ahora se le vio en compañía del compositor y cantante Armando Manzanero.

Y es que el colombiano tiene algo en común durante sus encuentros con los artistas mexicanos es que siempre están disfrutando de algún manjar de la gastronomía nacional, en esta ocasión fueron los exóticos gusanos de maguey a los cuales Yatra admitió que no le parecieron atractivos visualmente, pero que por respeto a Manzanero daría una prueba al platillo.

Así fue como Yatra dijo en un live de Instagram directamente a Don Armando:

Quiero que sepa que hago esto por usted Maestro Manzanero, de no ser así, la verdad yo no me atrevería a comerlos. Ante esto, Armando Manzanero le dio la cortesía de tomar la primera tortilla, a lo que el colombiano comenzó a colocar los gusanos en ella, para posteriormente bañarlos en salsa y probarlos, únicamente se vio este primer bocado del platillo, por lo que se desconoce si al final sí le agradaron al colombiano.

De una forma muy similar, cuando Yatra se reunió con la actriz Yalitza Aparicio, esta lo llevó a comer tacos, sobre los cuales el colombiano dio buenas referencias.

Y es que los gusanos de maguey fritos son uno de los platillos más simbólicos en las regiones en las que se da el agave, a tal grado de que son considerados como una exquisitez en los restaurantes tradicionales y se encuentran entre los ingredientes más valorados por las cocinas exóticas llegando a costar más de $1500 pesos mexicanos por un solo kilogramo de gusanos de maguey en algunos de los restaurantes que manejan este tipo de cocinas.

Suelen ser acompañados con un poco de mezcal para lograr un balance entre los sabores, ya que precisamente este tipo de bebidas suelen acompañarse con un poco de sal de gusano, que se consigue con el fin de resaltar los sabores.

El mismo Yatra no desconoce la afamada bebida ya que tuvo su momento para compartir algo de ello con Yalitza Aparicio, quien precisamente es originaria de Oaxaca, uno de los estados en donde se destila la bebida y donde tiene una gran calidad.

El tipo de gusanos también afecta su preparación y como se acompaña, ya que los gusanos blancos (como los que comieron Yatra y Manzanero) son considerados como los de más alta calidad y por ello sólo son acompañados de un guacamole y nada más. En otros casos también pueden ser preparados usando una salsa de chile guajillo, martajada en molcajete de piedra y, por supuesto, acompañados tortilla siempre.

Los usuarios de las redes sociales elogiaron que Armando Manzanero se reuniera con Yatra ya que para ellos esto representa que alguien que fue compositor de diversas canciones que trascendieron a su autor se junta para dar algunos consejos a las nuevas generaciones de artistas internacionales.

Uno de los usuarios más destacados que comentó en la foto es el cantante argentino Fito Páez, quien le mandó el siguiente mensaje al cantante colombiano:

“¡Escucha a ese maestro Sebastián! ¡Fuente de inmensa sabiduría! ¡Lo mejor!”. Ante esto, Yatra le contestó con un comentario al que añadió un gesto de agradecimiento, así lo escribió: “Gracias Fito. ¡Lo que tengo para aprender de ustedes es una vida!”