Karol G comparte foto en redes y dejó atónitos a sus fans / El Fildeo

La cantante y compositora colombiana de 29 años, Karol G, lanzó su nueva canción “Bichota” hace dos días y ya superó las 7 millones de visualizaciones en YouTube. La pareja de Anuel AA se ha convertido en una de las referentes más importantes del género urbano.

En las últimas horas, Carolina Giraldo Navarro como es su nombre real y completo publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram y se llevó todas las miradas de sus millones de followers.

“La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo 🌹” fue el comienzo del extenso mensaje que eligió Karol G para acompañar su postal.

“Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA! 🔥” finalizó Karol G con su empoderado texto.

“Pppppffff😍🔥 LA MÁS DURA!”, “Que tatto más bello 🙌🏻😊” y “Espectacularmente hermosa mi reina bella 😍😍😍😍 Love u!” fueron algunos de los miles de mensajes que recibió la novia de Anuel AA en su posteo.

La canción fue escrita por Karol G y producida por su colaborador y productor Ovy On The Drums, usando para el track nuevos sonidos de reggaetón combinados con una melódica guitarra eléctrica y sintetizadores.

“Bichota es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. ¡Somos todos Bichotas en nuestra forma muy especial, espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas tú mismo y el jefe de tu vida!”, comentó Karol G.