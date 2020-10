Billie Eilish regresa a los escenarios con un concierto livestream

Billie Eilish. Foto: Referencia

Retando a sus fans para saber que tanto conocían de ella, compartiendo diferentes iniciativas con las que trabaja paralelo a su carrera artística, así fue el regreso a los escenarios de Billie Eilish.

Además de compartir detalles del backstage y detalles previo a su esperado show, la cantante terminó la espera de sus fans y nuevamente se ha vuelto a conectar con miles de fans alrededor del mundo en un show transmitido en directo a través de un sitio web oficial.

El mundo cambia y a pesar de las restricciones que tienen diferentes países, la excéntrica artista ofreció un espectáculo con una perfecta ejecución de animación mientras interpretaba cada uno de sus temas musicales que hoy son un hit a nivel global.

Bajo el nombre: Where do we go?, la artista de 18 años y su equipo de trabajo crearon un set con un estupendo despliegue tecnológico que permitió no solo que los fans apreciaran el show desde donde quisieran, sino estar de manera in situ a través mini pantallas que fueron proyectadas durante el concierto.

Billie además de agradecer a sus fanáticos recordó la importancia de estar a salvo, de cuidarnos, de tomar mucha agua y sobre todo conversar constantemente con nuestros familiares y amigos, todo esto guiado también por los diferentes programas que apoya, algunos de ellos que garanticen la seguridad de muchos adolescentes en el mundo con problemas de ansiedad, depresión y la prevención del suicidio.

Eilish y los fans disfrutaron tanto del concierto que el tiempo se fue volando antes de cerrar con su icónico tema: “Bad Guy”, una de las canciones que ha logrado estar en el gusto de sus seguidores por su contagioso sonido y estilo irredente.

Así pues, Billie marca el inicio de la reprogramación de su agenda y grandes sorpresas para sus seguidores.